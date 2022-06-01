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ВСУ вновь обстреляли Горловку из "Града"

ВСУ вновь обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 01.06.2022

ВСУ вновь обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:39

2022-06-01T17:39

2022-06-01T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

владимир путин

украина

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/dnr-1792246322.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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