https://ria.ru/20220601/obrazovanie-1792386366.html

Фальков объяснил изменения в системе образования адаптацией экономики

Фальков объяснил изменения в системе образования адаптацией экономики - РИА Новости, 01.06.2022

Фальков объяснил изменения в системе образования адаптацией экономики

Изменения отечественной системы образования обусловлены адаптацией экономики к новым реалиям, однако, из этого не следует, что необходим коренной слом... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:47

2022-06-01T15:47

2022-06-01T16:01

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Изменения отечественной системы образования обусловлены адаптацией экономики к новым реалиям, однако, из этого не следует, что необходим коренной слом действующей системы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."В новых условиях стало очевидно, что отечественная система высшего образования должна претерпеть существенные изменения. С одной стороны, это обусловлено кардинальной перенастройкой технологических и экономических процессов, адаптацией экономики к новым реалиям. С другой стороны, за прошедшие двадцать лет внедрения базовых особенностей Болонской системы стало очевидно, что ряд из них не способствует достижению тех целей, которые мы ставили перед собой изначально", - сказал Фальков, слова которого приводит пресс-служба в Telegram-канале.Он отметил, что поступление в магистратуру без профильного образования зачастую ведет к снижению качества образования."Однако, не следует, что нам необходим коренной слом. На старте нового этапа развития отечественной системы высшего образования нам надо прагматично подойти ко всему накопленному опыту, отделить зерна от плевел", - сказал министр.По его словам, университеты вместе с индустриями, реальным сектором экономики, исходя из новых вызовов, должны принимать решения, какие форматы нужны для развития конкретных отраслей.Фальков добавил, что в новой системе должно быть интегрировано все лучшее, что "было в нашей истории и в советское время, и в новейшей истории". Также министр отметил, что минобрнауки РФ продолжит выстраивать отношения с иностранными коллегами."Выстраивать отношения с коллегами со всего мира мы продолжим, как и прежде, на основе фундаментальных принципов, по которым живут университеты уже не одно столетие… Мы выстроим систему, которая будет привлекательна для иностранцев, и в то же время станет полностью отвечать национальным интересам", - сказал Фальков.

https://ria.ru/20220524/istoriya-1790302935.html

https://ria.ru/20220518/sotrudnichestvo-1789224478.html

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, навигатор абитуриента