22:35 01.06.2022 (обновлено: 23:01 01.06.2022)
В Германии назвали слабое место НАТО
Обозреватель Welt Друтен назвала Турцию опасным и слабым местом НАТО
Эмблема НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Политика Турции в последнее время стала источником напряженности и слабым местом внутри НАТО, считает обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Как отмечает журналист, несколько месяцев назад Турция и Греция договорились обеспечить спокойствие в регионе, в марте греческий премьер Кириакос Мицотакис провел переговоры с турецким президентом в Стамбуле, но сейчас ситуация резко изменилась. Греция фиксирует регулярные нарушения воздушного пространства турецкими истребителями. Об этом Афины не раз информировали НАТО, ЕС и Совбез ООН. Анкара же отвергала эти обвинения и выступила с угрозами из-за "милитаризации" греческих островов.
"Мы не блефуем. Если Афины не уступят, мы предпримем дальнейшие шаги", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Греции оправдали милитаризацию угрозой, исходящей от турецкого флота, и правом на самооборону. Кроме того, Афины обвинили Анкару в намеренной отправке мигрантов в страну с целью воздействовать на Грецию, из-за чего последняя намерена закрыть общую границу.
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При этом Турция обвинила Грецию в попытке навредить НАТО после призыва Мицотакиса к США не продавать Анкаре новые истребители и другое оружие. В результате Эрдоган разорвал все контакты с греческим премьером.
Друтен заявила, что компромисс между сторонами маловероятен, так как в НАТО нет ни механизмов решения конфликтов внутри альянса, ни возможности применения санкций против одного из членов.