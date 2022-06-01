https://ria.ru/20220601/nato-1792488396.html

В Германии назвали слабое место НАТО

В Германии назвали слабое место НАТО - РИА Новости, 01.06.2022

В Германии назвали слабое место НАТО

Политика Турции в последнее время стала источником напряженности и слабым местом внутри НАТО, считает обозреватель Die Welt Каролина Друтен. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T22:35

2022-06-01T22:35

2022-06-01T23:01

в мире

кириакос мицотакис

греция

турция

евросоюз

нато

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Политика Турции в последнее время стала источником напряженности и слабым местом внутри НАТО, считает обозреватель Die Welt Каролина Друтен.Как отмечает журналист, несколько месяцев назад Турция и Греция договорились обеспечить спокойствие в регионе, в марте греческий премьер Кириакос Мицотакис провел переговоры с турецким президентом в Стамбуле, но сейчас ситуация резко изменилась. Греция фиксирует регулярные нарушения воздушного пространства турецкими истребителями. Об этом Афины не раз информировали НАТО, ЕС и Совбез ООН. Анкара же отвергала эти обвинения и выступила с угрозами из-за "милитаризации" греческих островов."Мы не блефуем. Если Афины не уступят, мы предпримем дальнейшие шаги", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В Греции оправдали милитаризацию угрозой, исходящей от турецкого флота, и правом на самооборону. Кроме того, Афины обвинили Анкару в намеренной отправке мигрантов в страну с целью воздействовать на Грецию, из-за чего последняя намерена закрыть общую границу.При этом Турция обвинила Грецию в попытке навредить НАТО после призыва Мицотакиса к США не продавать Анкаре новые истребители и другое оружие. В результате Эрдоган разорвал все контакты с греческим премьером.Друтен заявила, что компромисс между сторонами маловероятен, так как в НАТО нет ни механизмов решения конфликтов внутри альянса, ни возможности применения санкций против одного из членов.

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html

греция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, евросоюз, нато, мевлют чавушоглу