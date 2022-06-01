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В Германии назвали слабое место НАТО - РИА Новости, 01.06.2022
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В Германии назвали слабое место НАТО
В Германии назвали слабое место НАТО - РИА Новости, 01.06.2022
В Германии назвали слабое место НАТО
Политика Турции в последнее время стала источником напряженности и слабым местом внутри НАТО, считает обозреватель Die Welt Каролина Друтен. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:35
2022-06-01T23:01
в мире
кириакос мицотакис
греция
турция
евросоюз
нато
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Политика Турции в последнее время стала источником напряженности и слабым местом внутри НАТО, считает обозреватель Die Welt Каролина Друтен.Как отмечает журналист, несколько месяцев назад Турция и Греция договорились обеспечить спокойствие в регионе, в марте греческий премьер Кириакос Мицотакис провел переговоры с турецким президентом в Стамбуле, но сейчас ситуация резко изменилась. Греция фиксирует регулярные нарушения воздушного пространства турецкими истребителями. Об этом Афины не раз информировали НАТО, ЕС и Совбез ООН. Анкара же отвергала эти обвинения и выступила с угрозами из-за "милитаризации" греческих островов."Мы не блефуем. Если Афины не уступят, мы предпримем дальнейшие шаги", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В Греции оправдали милитаризацию угрозой, исходящей от турецкого флота, и правом на самооборону. Кроме того, Афины обвинили Анкару в намеренной отправке мигрантов в страну с целью воздействовать на Грецию, из-за чего последняя намерена закрыть общую границу.При этом Турция обвинила Грецию в попытке навредить НАТО после призыва Мицотакиса к США не продавать Анкаре новые истребители и другое оружие. В результате Эрдоган разорвал все контакты с греческим премьером.Друтен заявила, что компромисс между сторонами маловероятен, так как в НАТО нет ни механизмов решения конфликтов внутри альянса, ни возможности применения санкций против одного из членов.
https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html
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в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, евросоюз, нато, мевлют чавушоглу
22:35 01.06.2022 (обновлено: 23:01 01.06.2022)
 
В Германии назвали слабое место НАТО

Обозреватель Welt Друтен назвала Турцию опасным и слабым местом НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Политика Турции в последнее время стала источником напряженности и слабым местом внутри НАТО, считает обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Как отмечает журналист, несколько месяцев назад Турция и Греция договорились обеспечить спокойствие в регионе, в марте греческий премьер Кириакос Мицотакис провел переговоры с турецким президентом в Стамбуле, но сейчас ситуация резко изменилась. Греция фиксирует регулярные нарушения воздушного пространства турецкими истребителями. Об этом Афины не раз информировали НАТО, ЕС и Совбез ООН. Анкара же отвергала эти обвинения и выступила с угрозами из-за "милитаризации" греческих островов.
"Мы не блефуем. Если Афины не уступят, мы предпримем дальнейшие шаги", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Греции оправдали милитаризацию угрозой, исходящей от турецкого флота, и правом на самооборону. Кроме того, Афины обвинили Анкару в намеренной отправке мигрантов в страну с целью воздействовать на Грецию, из-за чего последняя намерена закрыть общую границу.
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При этом Турция обвинила Грецию в попытке навредить НАТО после призыва Мицотакиса к США не продавать Анкаре новые истребители и другое оружие. В результате Эрдоган разорвал все контакты с греческим премьером.
Друтен заявила, что компромисс между сторонами маловероятен, так как в НАТО нет ни механизмов решения конфликтов внутри альянса, ни возможности применения санкций против одного из членов.
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В миреКириакос МицотакисГрецияТурцияЕвросоюзНАТОМевлют Чавушоглу
 
 
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