https://ria.ru/20220601/muratov-1792451648.html

Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль - РИА Новости, 01.06.2022

Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

Главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов выставил на аукцион золотую Нобелевскую медаль, вырученные деньги пойдут детям-беженцам, сообщается в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:53

2022-06-01T18:53

2022-06-01T18:53

общество

россия

дмитрий муратов

украина

нобелевская премия мира

юнисеф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов выставил на аукцион золотую Нобелевскую медаль, вырученные деньги пойдут детям-беженцам, сообщается в Telegram-канале издания."Сегодня, 1 июня, когда в России и Украине отмечается День защиты детей, на сайте аукционного дома HA.com начинаются торги при поддержке аукционного дома Heritage, на которых главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль премии мира в пользу украинских детей и их семей, вынужденных бежать из страны после начала "специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что завершится аукцион 20 июня во Всемирный день беженцев живыми торгами в медиацентре New York Times на Манхэттене. "Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ", - добавляется в сообщении.Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.

https://ria.ru/20220321/nobelevka-1779233612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий муратов, украина, нобелевская премия мира, юнисеф