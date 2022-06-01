Рейтинг@Mail.ru
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/muratov-1792451648.html
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль - РИА Новости, 01.06.2022
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль
Главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов выставил на аукцион золотую Нобелевскую медаль, вырученные деньги пойдут детям-беженцам, сообщается в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:53
2022-06-01T18:53
общество
россия
дмитрий муратов
украина
нобелевская премия мира
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753647565_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0a85f2f667a701a7216ce08483c35870.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов выставил на аукцион золотую Нобелевскую медаль, вырученные деньги пойдут детям-беженцам, сообщается в Telegram-канале издания."Сегодня, 1 июня, когда в России и Украине отмечается День защиты детей, на сайте аукционного дома HA.com начинаются торги при поддержке аукционного дома Heritage, на которых главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль премии мира в пользу украинских детей и их семей, вынужденных бежать из страны после начала "специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что завершится аукцион 20 июня во Всемирный день беженцев живыми торгами в медиацентре New York Times на Манхэттене. "Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ", - добавляется в сообщении.Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.
https://ria.ru/20220321/nobelevka-1779233612.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753647565_350:0:2692:1756_1920x0_80_0_0_4e03c04bbdb2780a466515e8b5474e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий муратов, украина, нобелевская премия мира, юнисеф
18:53 01.06.2022
 
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

Главред "Новой газеты" Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов выставил на аукцион золотую Нобелевскую медаль, вырученные деньги пойдут детям-беженцам, сообщается в Telegram-канале издания.
"Сегодня, 1 июня, когда в России и Украине отмечается День защиты детей, на сайте аукционного дома HA.com начинаются торги при поддержке аукционного дома Heritage, на которых главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль премии мира в пользу украинских детей и их семей, вынужденных бежать из страны после начала "специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завершится аукцион 20 июня во Всемирный день беженцев живыми торгами в медиацентре New York Times на Манхэттене. "Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ", - добавляется в сообщении.
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 11:42
Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира
 
ОбществоРоссияДмитрий МуратовУкраинаНобелевская премия мираЮНИСЕФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала