https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html

В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу

В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.06.2022

В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу

Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:09

2022-06-01T15:09

2022-06-01T15:09

распространение коронавируса

ростовская область

общество

здоровье - общество

василий голубев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия Голубева."Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства", - написал он в Telegram.Данное постановление было утверждено в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области из-за распространения коронавируса.

https://ria.ru/20220601/kompesnatsii-1792243104.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ростовская область, общество, здоровье - общество, василий голубев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы