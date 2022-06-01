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В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.06.2022
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу
Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:09
2022-06-01T15:09
распространение коронавируса
ростовская область
общество
здоровье - общество
василий голубев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия Голубева."Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства", - написал он в Telegram.Данное постановление было утверждено в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области из-за распространения коронавируса.
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ростовская область, общество, здоровье - общество, василий голубев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
15:09 01.06.2022
 
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу

В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу, включая масочный режим

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия Голубева.
"Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства", - написал он в Telegram.
Данное постановление было утверждено в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области из-за распространения коронавируса.
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