https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.06.2022
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу
Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:09
2022-06-01T15:09
2022-06-01T15:09
распространение коронавируса
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим, отменили в Ростовской области, следует из сообщения губернатора региона Василия Голубева."Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства", - написал он в Telegram.Данное постановление было утверждено в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области из-за распространения коронавируса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу, включая масочный режим