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США испугались последствий конфискации российских активов, пишет NYT - РИА Новости, 01.06.2022
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США испугались последствий конфискации российских активов, пишет NYT
США испугались последствий конфискации российских активов, пишет NYT - РИА Новости, 01.06.2022
США испугались последствий конфискации российских активов, пишет NYT
Официальный Вашингтон опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет в глазах других стран статус Соединенных... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:04
2022-06-01T06:20
сша
центральный банк рф (цб рф)
россия
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный Вашингтон опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет в глазах других стран статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.В рядах американских чиновников, по информации газеты, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.Судебные искиКак заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом.Заморозка российских резервов беспрецедентна - вероятность такого сценария оценивалась как очень низкая, однако ЦБ готовился к нему и диверсифицировал вложения, заявила в свою очередь первый зампред Банка России Ксения Юдаева."Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий", - сказала она.Изъятие активовМежду тем британская газета Guardian сообщила, что консорциум украинских и международных юристов готовит коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации российских активов за рубежом."Консорциум украинских и международных юристов готовится начать массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, в попытке получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны", - говорится в сообщении газеты.Британский адвокат Джейсон Маккью, занимающийся координацией этой инициативы, заявил газете, что команда из сотен юристов и юридических фирм намерена подать "многочисленные иски против разных целей в разных юрисдикциях", в том числе в США и Британии."План состоит в том, чтобы использовать решения, вынесенные в Великобритании и США, для изъятия российских активов по миру", - пишет газета.Спецоперация и антироссийские санкцииЗападные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790657312.html
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сша, центральный банк рф (цб рф), россия, в мире
06:04 01.06.2022 (обновлено: 06:20 01.06.2022)
 
США испугались последствий конфискации российских активов, пишет NYT

NYT: США боятся подорвать доверие инвесторов в случае изъятия активов России

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный Вашингтон опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет в глазах других стран статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций", - говорится в материале.
В рядах американских чиновников, по информации газеты, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Судебные иски

Как заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом.
Заморозка российских резервов беспрецедентна - вероятность такого сценария оценивалась как очень низкая, однако ЦБ готовился к нему и диверсифицировал вложения, заявила в свою очередь первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
"Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий", - сказала она.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:13
Еврокомиссия предложила конфисковывать активы при попытке обойти санкции

Изъятие активов

Между тем британская газета Guardian сообщила, что консорциум украинских и международных юристов готовит коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации российских активов за рубежом.

"Консорциум украинских и международных юристов готовится начать массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, в попытке получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны", - говорится в сообщении газеты.

Британский адвокат Джейсон Маккью, занимающийся координацией этой инициативы, заявил газете, что команда из сотен юристов и юридических фирм намерена подать "многочисленные иски против разных целей в разных юрисдикциях", в том числе в США и Британии.

"План состоит в том, чтобы использовать решения, вынесенные в Великобритании и США, для изъятия российских активов по миру", - пишет газета.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 13:30
Еврокомиссар рассказал о сложностях при конфискации российских активов

Спецоперация и антироссийские санкции

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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