06:04 01.06.2022 (обновлено: 06:20 01.06.2022)
США испугались последствий конфискации российских активов, пишет NYT
NYT: США боятся подорвать доверие инвесторов в случае изъятия активов России
Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный Вашингтон опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет в глазах других стран статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций", - говорится в материале.
В рядах американских чиновников, по информации газеты, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
Судебные иски
Как заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом.
Заморозка российских резервов беспрецедентна - вероятность такого сценария оценивалась как очень низкая, однако ЦБ готовился к нему и диверсифицировал вложения, заявила в свою очередь первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
"Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий", - сказала она.
Изъятие активов
Между тем британская газета Guardian сообщила, что консорциум украинских и международных юристов готовит коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации российских активов за рубежом.
"Консорциум украинских и международных юристов готовится начать массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, в попытке получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны", - говорится в сообщении газеты.
Британский адвокат Джейсон Маккью, занимающийся координацией этой инициативы, заявил газете, что команда из сотен юристов и юридических фирм намерена подать "многочисленные иски против разных целей в разных юрисдикциях", в том числе в США и Британии.
"План состоит в том, чтобы использовать решения, вынесенные в Великобритании и США, для изъятия российских активов по миру", - пишет газета.
"Консорциум украинских и международных юристов готовится начать массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, в попытке получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны", - говорится в сообщении газеты.
Британский адвокат Джейсон Маккью, занимающийся координацией этой инициативы, заявил газете, что команда из сотен юристов и юридических фирм намерена подать "многочисленные иски против разных целей в разных юрисдикциях", в том числе в США и Британии.
"План состоит в том, чтобы использовать решения, вынесенные в Великобритании и США, для изъятия российских активов по миру", - пишет газета.
Спецоперация и антироссийские санкции
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.