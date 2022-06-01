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Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2022
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Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс
Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2022
Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс
Поставки гуманитарной помощи на Донбасс по линии партии "Справедливая Россия - За правду" осуществлялись всегда и они продолжатся, республикам Донбасса... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:03
2022-06-01T16:08
в мире
луганск
здоровье - общество
донбасс
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи на Донбасс по линии партии "Справедливая Россия - За правду" осуществлялись всегда и они продолжатся, республикам Донбасса оказывается разносторонняя помощь, сообщил журналистам глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов."Мы помогали, помогаем и будем помогать Донбассу… Это наше кредо. Мы это делали всегда", - сказал он.Миронов отметил, что, помимо поставок гуманитарной помощи, в Донбассе функционируют партийные штабы. По его словам, вскоре будет открыт правозащитный центр в Луганске."У нас там и штабы, в том числе... Сейчас, в ближайшие дни, будет открыт центр защиты прав граждан в Луганске", - отметил он.
https://ria.ru/20220530/lnr-1791826383.html
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в мире, луганск, здоровье - общество, донбасс, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
16:03 01.06.2022 (обновлено: 16:08 01.06.2022)
 
Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс

Миронов: "Справедливая Россия - За правду" продолжит поставки гумпомощи в Донбасс

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Съезд партии "Справедливая Россия - За правду". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи на Донбасс по линии партии "Справедливая Россия - За правду" осуществлялись всегда и они продолжатся, республикам Донбасса оказывается разносторонняя помощь, сообщил журналистам глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Мы помогали, помогаем и будем помогать Донбассу… Это наше кредо. Мы это делали всегда", - сказал он.
Гуманитарная помощь для жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 17:49
"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в ЛНР
Миронов отметил, что, помимо поставок гуманитарной помощи, в Донбассе функционируют партийные штабы. По его словам, вскоре будет открыт правозащитный центр в Луганске.
"У нас там и штабы, в том числе... Сейчас, в ближайшие дни, будет открыт центр защиты прав граждан в Луганске", - отметил он.
Отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 21:37Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи
 
В миреЛуганскЗдоровье - ОбществоДонбассСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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