https://ria.ru/20220601/gumpomosch-1792393398.html

Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс

Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2022

Миронов рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс

Поставки гуманитарной помощи на Донбасс по линии партии "Справедливая Россия - За правду" осуществлялись всегда и они продолжатся, республикам Донбасса... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:03

2022-06-01T16:03

2022-06-01T16:08

в мире

луганск

здоровье - общество

донбасс

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_85f0bc4a4aca7f32fb12129e567d6090.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи на Донбасс по линии партии "Справедливая Россия - За правду" осуществлялись всегда и они продолжатся, республикам Донбасса оказывается разносторонняя помощь, сообщил журналистам глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов."Мы помогали, помогаем и будем помогать Донбассу… Это наше кредо. Мы это делали всегда", - сказал он.Миронов отметил, что, помимо поставок гуманитарной помощи, в Донбассе функционируют партийные штабы. По его словам, вскоре будет открыт правозащитный центр в Луганске."У нас там и штабы, в том числе... Сейчас, в ближайшие дни, будет открыт центр защиты прав граждан в Луганске", - отметил он.

https://ria.ru/20220530/lnr-1791826383.html

https://ria.ru/20220531/gumpomosch-1792212858.html

луганск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, здоровье - общество, донбасс, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"