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МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России - РИА Новости, 01.06.2022
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МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России
МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России - РИА Новости, 01.06.2022
МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России
В МВД России рассказали о порядке приема в гражданство РФ жителей Херсонской и Запорожской области Украины. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:25
2022-06-01T20:25
владимир путин
украина
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В МВД России рассказали о порядке приема в гражданство РФ жителей Херсонской и Запорожской области Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины."К представлению вместе с заявлением о приеме в российское гражданство предусмотрен минимальный пакет документов: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской или Херсонской областей Украины, один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые прибыли в Россию в экстренном порядке, в том числе и без документов, удостоверяющих личность, смогут установить свою личность в органах внутренних дел и получить временное убежище в трехдневный срок.Также отмечается, что свидетельство о предоставлении временного убежища будет служить документом, удостоверяющим на территории РФ личность, и позволит реализовывать его обладателю права на трудовую деятельность (без оформления дополнительных документов), медпомощь и обучение детей.В ведомстве отметили, что граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях Украины, могут обратиться в миграционные подразделения органов внутренних дел, расположенные в субъектах России, для приобретения гражданства РФ.
https://ria.ru/20220601/grazhdanstvo-1792370436.html
https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1792183444.html
украина
херсонская область
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владимир путин, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
20:25 01.06.2022
 
МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России

МВД рассказало о приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в гражданство России

© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Паспорт Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В МВД России рассказали о порядке приема в гражданство РФ жителей Херсонской и Запорожской области Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 15:07
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства
"К представлению вместе с заявлением о приеме в российское гражданство предусмотрен минимальный пакет документов: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской или Херсонской областей Украины, один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.
Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые прибыли в Россию в экстренном порядке, в том числе и без документов, удостоверяющих личность, смогут установить свою личность в органах внутренних дел и получить временное убежище в трехдневный срок.
Также отмечается, что свидетельство о предоставлении временного убежища будет служить документом, удостоверяющим на территории РФ личность, и позволит реализовывать его обладателю права на трудовую деятельность (без оформления дополнительных документов), медпомощь и обучение детей.
В ведомстве отметили, что граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях Украины, могут обратиться в миграционные подразделения органов внутренних дел, расположенные в субъектах России, для приобретения гражданства РФ.
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Владимир ПутинУкраинаХерсонская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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