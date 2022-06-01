https://ria.ru/20220601/grazhdanstvo-1792472568.html

МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России

МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России - РИА Новости, 01.06.2022

МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России

В МВД России рассказали о порядке приема в гражданство РФ жителей Херсонской и Запорожской области Украины. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:25

2022-06-01T20:25

2022-06-01T20:25

владимир путин

украина

херсонская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В МВД России рассказали о порядке приема в гражданство РФ жителей Херсонской и Запорожской области Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины."К представлению вместе с заявлением о приеме в российское гражданство предусмотрен минимальный пакет документов: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской или Херсонской областей Украины, один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые прибыли в Россию в экстренном порядке, в том числе и без документов, удостоверяющих личность, смогут установить свою личность в органах внутренних дел и получить временное убежище в трехдневный срок.Также отмечается, что свидетельство о предоставлении временного убежища будет служить документом, удостоверяющим на территории РФ личность, и позволит реализовывать его обладателю права на трудовую деятельность (без оформления дополнительных документов), медпомощь и обучение детей.В ведомстве отметили, что граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях Украины, могут обратиться в миграционные подразделения органов внутренних дел, расположенные в субъектах России, для приобретения гражданства РФ.

https://ria.ru/20220601/grazhdanstvo-1792370436.html

https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1792183444.html

украина

херсонская область

россия

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владимир путин, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр