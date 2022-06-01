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Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море - РИА Новости, 01.06.2022
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Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море - РИА Новости, 01.06.2022
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:40
2022-06-01T19:48
в мире
нидерланды
экономика
германия
северное море
украина
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили в среду в нидерландском кабмине.Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).Отмечалось, что немецкая сторона выступала против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов, но из-за надвигающейся нехватки газа в связи с событиями на Украине изменила свое решение.
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в мире, нидерланды, экономика, германия, северное море, украина
19:40 01.06.2022 (обновлено: 19:48 01.06.2022)
 
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море

Нидерланды и ФРГ начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море

© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили в среду в нидерландском кабмине.
"Нидерланды и Германия будут совместно разрабатывать новое газовое месторождение в Северном море. Госсекретарь (Ханс) Файлбриф сегодня выдал разрешение для голландской части работ", - говорится в заявлении на сайте кабмина.
Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).
Отмечалось, что немецкая сторона выступала против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов, но из-за надвигающейся нехватки газа в связи с событиями на Украине изменила свое решение.
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