https://ria.ru/20220601/gaz-1792466798.html
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море - РИА Новости, 01.06.2022
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:40
2022-06-01T19:40
2022-06-01T19:48
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили в среду в нидерландском кабмине.Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).Отмечалось, что немецкая сторона выступала против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов, но из-за надвигающейся нехватки газа в связи с событиями на Украине изменила свое решение.
https://ria.ru/20220601/gaz-1792283801.html
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в мире, нидерланды, экономика, германия, северное море, украина
19:40 01.06.2022 (обновлено: 19:48 01.06.2022)
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерланды и ФРГ начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море