https://ria.ru/20220601/gaz-1792349607.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году - РИА Новости, 01.06.2022

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году

1 июня в подмосковных Мытищах в жилом доме взорвался газ. ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. Открытое горение было локализовано на площади 120... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:17

2022-06-01T14:17

2022-06-01T14:17

справки

происшествия

природный газ

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1 июня в подмосковных Мытищах в жилом доме взорвался газ. ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. Открытое горение было локализовано на площади 120 квадратных метров. В результате взрыва один человек погиб, еще двое были госпитализированы. 26 апреля в городе Арамиль Свердловской области произошел хлопок газовоздушной смеси при розжиге газового котла в 3-комнатной квартире. Уточняется, что ЧП произошло в одноэтажном пристрое, который примыкает к двухэтажному кирпичному четырехподъездному дому. По данным прокуратуры, в квартире проживают двое взрослых и четверо детей, пострадали двое взрослых и ребенок 2018 года рождения, они были доставлены в больницу с ожогами тела.24 апреля в Нижнем Тагиле Свердловской области в жилом доме на улице Пархоменко произошел взрыв бытового газа. Инцидент случился в квартире, расположенной на пятом этаже. Отмечалось, что газовоздушная смесь взорвалась без последующего пожара. В результате инцидента пострадала местная жительница – пенсионерка, проживавшая в указанной квартире. С ожогами женщина была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.11 апреля в подмосковном Ступино бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять человек были госпитализированы. 9 апреля в Казани в квартире одного из домов на улице Габишева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате один мужчина погиб.12 марта ночью в многоквартирном жилом доме Воронежа взорвалась газовоздушная смесь, обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома эвакуировали 113 человек. В квартире, где произошло обрушение, были обнаружены двое погибших.14 февраля в городе Люберцы Московской области в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек, его госпитализировали.3 февраля вечером в Нижнем Новгороде в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами 80% тела. Через несколько дней он скончался.25 января в деревне Старый Погост Тверской области в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В помещении были разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна, нарушено потолочное перекрытие. В результате ЧП никто не пострадал.В ночь на 13 января в селе Троицкое на Сахалине из-за скачка давления газа синхронно возник пожар в двух квартирах двух домов. В одной квартире загорелась газовая колонка, из-за чего произошел пожар на площади 18 квадратных метров. В квартире другого дома взорвался газовый бойлер с последующим возгоранием на площади 9 квадратных метров. В результате ЧП было эвакуировано 20 человек. Одна пострадавшая жительница была госпитализирована.7 января стало известно, что в многоквартирном доме в Пензе произошел взрыв газа. Несущие конструкции и крыша дома не были повреждены. В результате происшествия погибли два человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, природный газ