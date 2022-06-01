https://ria.ru/20220601/floristika-1792008029.html

Цвети, цвети, лепесток: особенности цветочного оформления Москвы

Цвети, цвети, лепесток: особенности цветочного оформления Москвы - РИА Новости, 01.06.2022

Цвети, цвети, лепесток: особенности цветочного оформления Москвы

Несмотря на затянувшиеся холода, Москва уже облачилась в "летний лук" – на улицах города и в парковых зонах появились яркие клумбы. РИА Новости узнали у... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:00

2022-06-01T09:00

2022-06-01T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

кутузовский проспект

автомобильные дороги

большой театр

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Несмотря на затянувшиеся холода, Москва уже облачилась в "летний лук" – на улицах города и в парковых зонах появились яркие клумбы. РИА Новости узнали у эксперта ГБУ "Автомобильные дороги", в чем особенности цветочного оформления мегаполиса и как специалисты ухаживают за клумбами, чтобы те радовали горожан до самой осенней прохлады.Первоклассная подготовкаНа ежегодное летнее озеленение Москвы и оформление городских клумб уходит по несколько миллионов саженцев. Подготовкой посадочного материала для столицы занимается ГБУ "Озеленение". В арсенале предприятия – не только необходимые производственные мощности и теплицы, но и штат специалистов-агрономов, которые ведут весь процесс выращивания цветочной рассады от семян до полноценно сформированной культуры.В частности, растения проходят своеобразную "закалку": по мере их роста температуру в теплицах периодически понижают, а также сокращают объемы полива. Эти мероприятия помогают цветам заблаговременно адаптироваться к постоянно меняющимся погодным условиям в городе и повысить общую стойкость.К высадке готовят не только цветы, но и почву, в которой им предстоит расти, рассказывает Смирнова.Сезонные посадкиЦветы в Москве высаживают не за один раз, а поэтапно в течение всего года. Летом сроки высадки напрямую зависят от погоды и температуры воздуха – несколько дней она должна устойчиво держаться на положительных отметках. Первые "теплые" посадки обычно стартуют в конце апреля, говорит Смирнова."К майским праздникам в городе высаживается виола и распускаются тюльпаны, предварительно посаженные осенью прошлого года. В начале лета, в июне происходит смена цветочного оформления на летние культуры. Также в течение всего вегетационного сезона (с мая по сентябрь) осуществляется подсадка многолетников в местах выпадов и хищений. Завершается цветочный сезон осенью, в октябре, когда выполняется посадка луковичных культур, которые зацветут на следующий год", – поясняет она.Преобладающая осенняя культура в Москве – тюльпаны, весной высаживаются двулетники – например, виола. Летом на клумбах распускаются однолетние растения: бегония, петуния, тагетес, пеларгонии, цинерария, колеус. Самые популярные многолетники – астильба, хоста, лилейник, шалфей, эхинацея, пионы и, конечно, розы.Все цветы, особенно на культовых цветниках (например, в сквере у Большого театра, на Манежной площади, Кутузовском проспекте и на Поклонной горе), высаживают в соответствии с заранее согласованным эскизом.Цветники-панно должны быть хорошо "читаемыми", поэтому для них подбирают максимально цветущие сорта растений, подчеркивает эксперт. В основном это летние культуры, которые помогают создать эффект цветочного ковра."Необходимо, чтобы в рисунке не было "выпадов" или "провалов" цветов. Важно учитывать сочетаемость цветочных культур по цвету, текстуре, высоте. Должен быть четко состыкован контур фрагментов рисунка. Соответственно, и уход за такими цветниками более тщательный", – отмечает Смирнова.Глаз да глазВ течение всего летнего сезона и вплоть до окончания вегетационного периода специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" осуществляют за клумбами надлежащий уход. Мероприятия по содержанию цветников корректируются в зависимости от погоды. Например, по словам Смирновой, в жарку погоду кратность поливов увеличивается, в дождливую – уменьшается.Специалисты регулярно отслеживают состояние городских цветников, при необходимости обрезают растения или удаляют засохшие части. Многолетники, например, в определенный период сезона сильно разрастаются, поэтому их необходимо "делить".Комплексные мероприятия по содержанию помогают поддерживать эстетический облик и общее состояние московских клумб на протяжение всего весенне-летнего сезона, делая город ярче и красивее.В ГБУ "Автомобильные дороги" напоминают москвичам, что срывать цветы со столичных клумб не нужно – это негативно влияет на "цветочный ансамбль" Москвы, усложняет работу коммунальных служб, а в случае фиксации нарушения еще и грозит незадачливому садоводу штрафом.

https://realty.ria.ru/20210323/tsvety-1602351455.html

https://realty.ria.ru/20220404/tsvety-1781627515.html

https://realty.ria.ru/20210413/ozelenenie-1728026869.html

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

москва

кутузовский проспект

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, кутузовский проспект, автомобильные дороги, большой театр