Цвети, цвети, лепесток: особенности цветочного оформления Москвы
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЖенщина фотографирует цветы в Парке Горького в Москве
Несмотря на затянувшиеся холода, Москва уже облачилась в "летний лук" – на улицах города и в парковых зонах появились яркие клумбы. РИА Новости узнали у эксперта ГБУ "Автомобильные дороги", в чем особенности цветочного оформления мегаполиса и как специалисты ухаживают за клумбами, чтобы те радовали горожан до самой осенней прохлады.
Первоклассная подготовка
На ежегодное летнее озеленение Москвы и оформление городских клумб уходит по несколько миллионов саженцев. Подготовкой посадочного материала для столицы занимается ГБУ "Озеленение". В арсенале предприятия – не только необходимые производственные мощности и теплицы, но и штат специалистов-агрономов, которые ведут весь процесс выращивания цветочной рассады от семян до полноценно сформированной культуры.
"Растения проходят весь комплекс необходимых агротехнических мероприятий, чтобы сохранять свою декоративность на протяжении всего сезона", – отмечает начальник отдела ландшафтного оформления управления по благоустройству и озеленению ГБУ "Автомобильные дороги" Юлия Смирнова.
В частности, растения проходят своеобразную "закалку": по мере их роста температуру в теплицах периодически понижают, а также сокращают объемы полива. Эти мероприятия помогают цветам заблаговременно адаптироваться к постоянно меняющимся погодным условиям в городе и повысить общую стойкость.
К высадке готовят не только цветы, но и почву, в которой им предстоит расти, рассказывает Смирнова.
"Формируется хорошо культивируемая клумба. При перекопке специалисты удаляют сорняки, разбивают земляные комья, при необходимости подсыпают новый грунт. На каждый объект существует паспорт цветочного оформления, согласно которому выполняется разбивка и посадка цветника определенными культурами, указанными в эскизе", – объясняет эксперт.
Сезонные посадки
Цветы в Москве высаживают не за один раз, а поэтапно в течение всего года. Летом сроки высадки напрямую зависят от погоды и температуры воздуха – несколько дней она должна устойчиво держаться на положительных отметках. Первые "теплые" посадки обычно стартуют в конце апреля, говорит Смирнова.
"К майским праздникам в городе высаживается виола и распускаются тюльпаны, предварительно посаженные осенью прошлого года. В начале лета, в июне происходит смена цветочного оформления на летние культуры. Также в течение всего вегетационного сезона (с мая по сентябрь) осуществляется подсадка многолетников в местах выпадов и хищений. Завершается цветочный сезон осенью, в октябре, когда выполняется посадка луковичных культур, которые зацветут на следующий год", – поясняет она.
Преобладающая осенняя культура в Москве – тюльпаны, весной высаживаются двулетники – например, виола. Летом на клумбах распускаются однолетние растения: бегония, петуния, тагетес, пеларгонии, цинерария, колеус. Самые популярные многолетники – астильба, хоста, лилейник, шалфей, эхинацея, пионы и, конечно, розы.
В 2022 году на объектах цветочного оформления в оперативном управлении ГБУ "Автомобильные дороги" высажено 2 111 450 штук рассады виолы. Запланирована высадка 5,5 миллиона однолетних культур, 70 тысяч многолетников и 1,9 миллиона луковичных.
Все цветы, особенно на культовых цветниках (например, в сквере у Большого театра, на Манежной площади, Кутузовском проспекте и на Поклонной горе), высаживают в соответствии с заранее согласованным эскизом.
"Если цветник имеет свой орнамент или рисунок, то сначала происходит его разбивка. Затем каждый фрагмент орнамента высаживается определенной цветочной культурой с соблюдением нормы посадки. Каждая культура имеет свою плотность посадки, что учитывается в работе. Когда цветник принимает завершенный вид, клумбу обильно поливают, чтобы растения хорошо прижились", – перечисляет этапы Смирнова.
Цветники-панно должны быть хорошо "читаемыми", поэтому для них подбирают максимально цветущие сорта растений, подчеркивает эксперт. В основном это летние культуры, которые помогают создать эффект цветочного ковра.
"Необходимо, чтобы в рисунке не было "выпадов" или "провалов" цветов. Важно учитывать сочетаемость цветочных культур по цвету, текстуре, высоте. Должен быть четко состыкован контур фрагментов рисунка. Соответственно, и уход за такими цветниками более тщательный", – отмечает Смирнова.
Глаз да глаз
В течение всего летнего сезона и вплоть до окончания вегетационного периода специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" осуществляют за клумбами надлежащий уход. Мероприятия по содержанию цветников корректируются в зависимости от погоды. Например, по словам Смирновой, в жарку погоду кратность поливов увеличивается, в дождливую – уменьшается.
"Регулярно выполняются прополка, рыхление, удаление отцветших соцветий, что стимулирует повторную бутонизацию", – перечисляет эксперт.
Специалисты регулярно отслеживают состояние городских цветников, при необходимости обрезают растения или удаляют засохшие части. Многолетники, например, в определенный период сезона сильно разрастаются, поэтому их необходимо "делить".
"Для хорошей приживаемости и длительной декоративности вносятся комплексные удобрения. Когда случаются выпады растений, на их место подсаживаются новые", – рассказывает Смирнова.
Комплексные мероприятия по содержанию помогают поддерживать эстетический облик и общее состояние московских клумб на протяжение всего весенне-летнего сезона, делая город ярче и красивее.
В ГБУ "Автомобильные дороги" напоминают москвичам, что срывать цветы со столичных клумб не нужно – это негативно влияет на "цветочный ансамбль" Москвы, усложняет работу коммунальных служб, а в случае фиксации нарушения еще и грозит незадачливому садоводу штрафом.