Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 20 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.