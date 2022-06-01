https://ria.ru/20220601/donetsk-1792407382.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:44

2022-06-01T16:44

2022-06-01T16:44

специальная военная операция на украине

днр

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220531/vooruzhenie-1792212229.html

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днр, украина, вооруженные силы украины