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Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 01.06.2022
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Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска в 09.50 снова обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:52
2022-06-01T10:52
в мире
владимир путин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.50 снова обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/donbass-1792269724.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
10:52 01.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.50 снова обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки разбитого окна после обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
10:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
10:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
 
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