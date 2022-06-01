https://ria.ru/20220601/donetsk-1792270717.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 10.00 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:48

2022-06-01T10:48

2022-06-01T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

петровский район

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792262912.html

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792269217.html

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), сцкк