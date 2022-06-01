https://ria.ru/20220601/donbass-1792252649.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска в среду утром обстреляли Макеевку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив за 13 минут 18 снарядов... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:38

2022-06-01T09:38

2022-06-01T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

макеевка

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Макеевку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив за 13 минут 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как отмечает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы зафиксированы с 8.45 до 8.58 мск. Макеевку и Ясиноватую обстреляли с позиций украинских войск со стороны Авдеевки, по Гольмовскому стреляли со стороны Курдюмовки, по Пантелеймоновке - со стороны населенного пункта Новгородское.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/donetsk-1792251321.html

https://ria.ru/20220601/dnr-1792246322.html

ясиноватая

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, макеевка