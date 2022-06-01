Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donbass-1792252649.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска в среду утром обстреляли Макеевку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив за 13 минут 18 снарядов... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:38
2022-06-01T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
макеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Макеевку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив за 13 минут 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как отмечает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы зафиксированы с 8.45 до 8.58 мск. Макеевку и Ясиноватую обстреляли с позиций украинских войск со стороны Авдеевки, по Гольмовскому стреляли со стороны Курдюмовки, по Пантелеймоновке - со стороны населенного пункта Новгородское.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792251321.html
https://ria.ru/20220601/dnr-1792246322.html
ясиноватая
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, макеевка
09:38 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Макеевку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Макеевку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив за 13 минут 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как отмечает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы зафиксированы с 8.45 до 8.58 мск. Макеевку и Ясиноватую обстреляли с позиций украинских войск со стороны Авдеевки, по Гольмовскому стреляли со стороны Курдюмовки, по Пантелеймоновке - со стороны населенного пункта Новгородское.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаМакеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала