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Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР
Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:06
2022-06-01T11:14
образование - общество
донецкая народная республика
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина."Россия и Донецкая народная республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что данное решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней.Добавляется, что Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с ЛНР.
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донецкая народная республика
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образование - общество, донецкая народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
11:06 01.06.2022 (обновлено: 11:14 01.06.2022)
 
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР

Правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и ДНР

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина.
"Россия и Донецкая народная республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данное решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней.
Добавляется, что Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с ЛНР.
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