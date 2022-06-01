https://ria.ru/20220601/diplomy-1792277092.html

Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР

Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:06

2022-06-01T11:06

2022-06-01T11:14

образование - общество

донецкая народная республика

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина."Россия и Донецкая народная республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что данное решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней.Добавляется, что Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с ЛНР.

https://ria.ru/20220407/kvalifikatsiya-1782333688.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, донецкая народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия