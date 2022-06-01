https://ria.ru/20220601/diplomy-1792277092.html
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР
Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:06
2022-06-01T11:06
2022-06-01T11:14
образование - общество
донецкая народная республика
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой, сообщается на сайте кабмина."Россия и Донецкая народная республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что данное решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней.Добавляется, что Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с ЛНР.
https://ria.ru/20220407/kvalifikatsiya-1782333688.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, донецкая народная республика, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
11:06 01.06.2022 (обновлено: 11:14 01.06.2022)
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР
Правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и ДНР