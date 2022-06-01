https://ria.ru/20220601/deti-siroty-1792379263.html

Подавляющее большинство детей–сирот из Липецка устроены в опекунские семьи

Подавляющее большинство детей–сирот из Липецка устроены в опекунские семьи - РИА Новости, 01.06.2022

Подавляющее большинство детей–сирот из Липецка устроены в опекунские семьи

Более 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Липецкой области, живут в новых семьях, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:29

2022-06-01T15:29

2022-06-01T15:29

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

сироты

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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Более 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Липецкой области, живут в новых семьях, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Вы делаете очень важное и нужное для всего общества, для всей нашей страны дело, воспитывая приемных детей, опекая маленьких жителей нашего региона, уже в детстве попавших в трудные жизненные обстоятельства. Спасибо за ваши добрые сердца, открытые для детей", — сказал Артамонов на состоявшемся в среду приеме в администрации Липецкой области по случаю Международного дня защиты детей.На прием в администрацию были приглашены более 20 приемных и опекунских семей из районов Липецкой области, в которых воспитывается 35 детей.Всем семьи получили благодарственные письма и памятные подарки.

https://ria.ru/20220527/otdykh-1791118123.html

липецкая область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов, сироты