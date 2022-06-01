https://ria.ru/20220601/deti-siroty-1792379263.html
Подавляющее большинство детей–сирот из Липецка устроены в опекунские семьи
Подавляющее большинство детей–сирот из Липецка устроены в опекунские семьи - РИА Новости, 01.06.2022
Подавляющее большинство детей–сирот из Липецка устроены в опекунские семьи
Более 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Липецкой области, живут в новых семьях, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:29
2022-06-01T15:29
2022-06-01T15:29
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
сироты
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Более 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Липецкой области, живут в новых семьях, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Вы делаете очень важное и нужное для всего общества, для всей нашей страны дело, воспитывая приемных детей, опекая маленьких жителей нашего региона, уже в детстве попавших в трудные жизненные обстоятельства. Спасибо за ваши добрые сердца, открытые для детей", — сказал Артамонов на состоявшемся в среду приеме в администрации Липецкой области по случаю Международного дня защиты детей.На прием в администрацию были приглашены более 20 приемных и опекунских семей из районов Липецкой области, в которых воспитывается 35 детей.Всем семьи получили благодарственные письма и памятные подарки.
https://ria.ru/20220527/otdykh-1791118123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, общество, игорь артамонов, сироты