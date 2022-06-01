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В Челябинской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 01.06.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220601/biznes-1792284372.html
В Челябинской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
В Челябинской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 01.06.2022
В Челябинской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса приняты в Челябинской области, в их числе снижение налоговых ставок для обрабатывающих производств,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:31
2022-06-01T11:32
челябинская область
экономика
алексей текслер
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса приняты в Челябинской области, в их числе снижение налоговых ставок для обрабатывающих производств, компаний, ведущих научные исследования и разработки, в целом поддержку получат более 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, сообщила пресс-служба правительства региона.Глава региона Алексей Текслер отмечал, что власть использует имеющиеся бюджетные возможности для поддержки и развития экономики, так, в дополнение к федеральным решениям были приняты "свои решения о дополнительной поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса", на эти цели направляется дополнительно почти 1 миллиард рублей. "Также я внес в Законодательное собрание области законопроект о дополнительном снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для ряда секторов экономики, в том числе установлении минимальных возможных ставок для предприятий, осуществляющих свою деятельность в ряде сфер, в частности, в сфере обрабатывающих производств, научных исследований и разработок", - пояснял Текслер."На заседании Заксобрания приняты законопроекты, направленные на поддержку бизнеса… Принятие законопроектов позволит только в текущем году оставить в обороте компаний более 440 миллионов рублей. Поддержку получат более 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, среднесписочная численность занятых у которых составляет почти 20 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития региона.В частности, устанавливается налоговая ставка в размере 0% для газораспределительных организаций, участвующих в догазификации населенных пунктов Челябинской области, а также продление срока действия "налоговых каникул" на территории Челябинской области до 1 января 2025 года, уточняется в сообщении.Кроме того, снижается до 5% налоговая ставка по УСН "доходы – расходы" и до 1% – для ИП и организаций: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность, соцпредприятия, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций, добавляется в сообщении.Также устанавливается налоговая ставка в размере 0% в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, на срок их действия для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской областью, и, кроме того, расширяются виды деятельности предприятий, применяющих патентную систему налогообложения в Челябинской области, уточняется в сообщении.По словам исполняющий обязанности генерального директора центра "Мой бизнес" Челябинской области Ирины Казанцевой, совместно с предпринимателями уже пройден большой путь и самые разные события. "И если говорить про наши планы, то самый главный из них – продолжить наше важное дело: разрабатывать новые инструменты поддержки согласно запросам бизнес-сообщества, развивать наш диалог с предпринимателями, консолидировать наши общие усилия для раскрытия экономического потенциала нашего региона", – цитирует пресс-служба минэкономразвития слова Казанцевой.Как отметил председатель комиссии Общественной палаты региона по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Алексей Ларин, 2021 год был богат большим спектром мер поддержки бизнеса. "Челябинская область заняла 9-е место в рейтинге инвестиционного климата, но это не единственный показатель, мы и по уровню административных барьеров и по уровню других направлений развития находимся в первой десятке лидеров по России. Кроме того, следует отметить, что идёт диалог губернатора с институтами предпринимательства. Как результат этого диалога мы видим, что команда главы региона слышит представителей бизнеса, что позволяет в формате обратной связи обеспечивать поддержку и развитие нашей экономики", - цитирует пресс-служба Общественной палаты слова Ларина.
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экономика, алексей текслер, челябинская область, россия
11:31 01.06.2022 (обновлено: 11:32 01.06.2022)
 
В Челябинской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

В Челябинской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Челябинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса приняты в Челябинской области, в их числе снижение налоговых ставок для обрабатывающих производств, компаний, ведущих научные исследования и разработки, в целом поддержку получат более 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Глава региона Алексей Текслер отмечал, что власть использует имеющиеся бюджетные возможности для поддержки и развития экономики, так, в дополнение к федеральным решениям были приняты "свои решения о дополнительной поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса", на эти цели направляется дополнительно почти 1 миллиард рублей. "Также я внес в Законодательное собрание области законопроект о дополнительном снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для ряда секторов экономики, в том числе установлении минимальных возможных ставок для предприятий, осуществляющих свою деятельность в ряде сфер, в частности, в сфере обрабатывающих производств, научных исследований и разработок", - пояснял Текслер.
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"На заседании Заксобрания приняты законопроекты, направленные на поддержку бизнеса… Принятие законопроектов позволит только в текущем году оставить в обороте компаний более 440 миллионов рублей. Поддержку получат более 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, среднесписочная численность занятых у которых составляет почти 20 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития региона.
В частности, устанавливается налоговая ставка в размере 0% для газораспределительных организаций, участвующих в догазификации населенных пунктов Челябинской области, а также продление срока действия "налоговых каникул" на территории Челябинской области до 1 января 2025 года, уточняется в сообщении.
Кроме того, снижается до 5% налоговая ставка по УСН "доходы – расходы" и до 1% – для ИП и организаций: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность, соцпредприятия, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций, добавляется в сообщении.
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Также устанавливается налоговая ставка в размере 0% в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, на срок их действия для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской областью, и, кроме того, расширяются виды деятельности предприятий, применяющих патентную систему налогообложения в Челябинской области, уточняется в сообщении.
По словам исполняющий обязанности генерального директора центра "Мой бизнес" Челябинской области Ирины Казанцевой, совместно с предпринимателями уже пройден большой путь и самые разные события. "И если говорить про наши планы, то самый главный из них – продолжить наше важное дело: разрабатывать новые инструменты поддержки согласно запросам бизнес-сообщества, развивать наш диалог с предпринимателями, консолидировать наши общие усилия для раскрытия экономического потенциала нашего региона", – цитирует пресс-служба минэкономразвития слова Казанцевой.
Как отметил председатель комиссии Общественной палаты региона по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Алексей Ларин, 2021 год был богат большим спектром мер поддержки бизнеса. "Челябинская область заняла 9-е место в рейтинге инвестиционного климата, но это не единственный показатель, мы и по уровню административных барьеров и по уровню других направлений развития находимся в первой десятке лидеров по России. Кроме того, следует отметить, что идёт диалог губернатора с институтами предпринимательства. Как результат этого диалога мы видим, что команда главы региона слышит представителей бизнеса, что позволяет в формате обратной связи обеспечивать поддержку и развитие нашей экономики", - цитирует пресс-служба Общественной палаты слова Ларина.
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