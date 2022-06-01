https://ria.ru/20220601/bilan-1792401368.html

"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана

"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана - РИА Новости, 01.06.2022

"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана

В социальных сетях с восторгом приняли новый клип Димы Билана и Вирсавии "Вирсавия". Свою работу певец приурочил ко Дню защиты детей. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:34

2022-06-01T16:34

2022-06-01T16:34

шоубиз

знаменитости

дима билан (виктор белан)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В социальных сетях с восторгом приняли новый клип Димы Билана и Вирсавии "Вирсавия". Свою работу певец приурочил ко Дню защиты детей.В комментариях отметили, что клип трогательный и светлый.Съемки клипа проходили в Греции. По сюжету волшебная девочка вместе с артистом отправляются на поиски маяка, чтобы ребенок смог отправиться домой.В этом году Билан перенес операцию. Он заявлял, что долго откладывал хирургическое вмешательство из-за плотного графика.

https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792355654.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес