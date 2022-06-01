"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана
В Сети с восторгом приняли новый клип Билана "Вирсавия"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В социальных сетях с восторгом приняли новый клип Димы Билана и Вирсавии "Вирсавия". Свою работу певец приурочил ко Дню защиты детей.
"Музыка, презентованная на моем большом шоу "Билан 40" в Москве в феврале! Клип на трек "Вирсавия" и дуэт с очень светлой, умной и веселой девочкой", – написал артист.
В комментариях отметили, что клип трогательный и светлый.
"Лето начинается с таких светлых видео", "Смотрела несколько раз", "Такая искренняя и добрая история", "Лучший подарок на День защиты детей", – написали поклонники.
Съемки клипа проходили в Греции. По сюжету волшебная девочка вместе с артистом отправляются на поиски маяка, чтобы ребенок смог отправиться домой.
"Дима – один из немногих, чья хорошая энергия чувствуется даже когда он не поет. Ни одной пошлой песни, ни одного пошлого клипа", – отметили в комментариях.
В этом году Билан перенес операцию. Он заявлял, что долго откладывал хирургическое вмешательство из-за плотного графика.