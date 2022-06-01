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"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана - РИА Новости, 01.06.2022
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Шоубиз
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"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана
"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана - РИА Новости, 01.06.2022
"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана
В социальных сетях с восторгом приняли новый клип Димы Билана и Вирсавии "Вирсавия". Свою работу певец приурочил ко Дню защиты детей. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:34
2022-06-01T16:34
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В социальных сетях с восторгом приняли новый клип Димы Билана и Вирсавии "Вирсавия". Свою работу певец приурочил ко Дню защиты детей.В комментариях отметили, что клип трогательный и светлый.Съемки клипа проходили в Греции. По сюжету волшебная девочка вместе с артистом отправляются на поиски маяка, чтобы ребенок смог отправиться домой.В этом году Билан перенес операцию. Он заявлял, что долго откладывал хирургическое вмешательство из-за плотного графика.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес
16:34 01.06.2022
 
"Лучший подарок": в Сети с восторгом приняли новый клип Билана

В Сети с восторгом приняли новый клип Билана "Вирсавия"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Димы Билана
Юбилейный концерт Димы Билана - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В социальных сетях с восторгом приняли новый клип Димы Билана и Вирсавии "Вирсавия". Свою работу певец приурочил ко Дню защиты детей.

"Музыка, презентованная на моем большом шоу "Билан 40" в Москве в феврале! Клип на трек "Вирсавия" и дуэт с очень светлой, умной и веселой девочкой", – написал артист.

В комментариях отметили, что клип трогательный и светлый.

"Лето начинается с таких светлых видео", "Смотрела несколько раз", "Такая искренняя и добрая история", "Лучший подарок на День защиты детей", – написали поклонники.

Съемки клипа проходили в Греции. По сюжету волшебная девочка вместе с артистом отправляются на поиски маяка, чтобы ребенок смог отправиться домой.

"Дима – один из немногих, чья хорошая энергия чувствуется даже когда он не поет. Ни одной пошлой песни, ни одного пошлого клипа", – отметили в комментариях.

В этом году Билан перенес операцию. Он заявлял, что долго откладывал хирургическое вмешательство из-за плотного графика.
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