https://ria.ru/20220601/aviakatastrofy-1792337765.html

ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2021-2022 годах

ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 01.06.2022

ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2021-2022 годах

1 июня вблизи города Елабуга (Татарстан) в результате жесткой посадки разбился самодельный частный летательный самолет, который совершал обработку полей. Пилот... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:05

2022-06-01T14:05

2022-06-01T14:05

справки

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

ан-2

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cessna

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20221 июня вблизи города Елабуга (Татарстан) в результате жесткой посадки разбился самодельный частный летательный самолет, который совершал обработку полей. Пилот погиб. 28 мая легкомоторный самолет СК-12т5 Орион RA‑1387G совершил жесткую посадку в акватории озера Мергень Ишимского района Тюменской области. Один член экипажа и пассажир, которые находились на борту, получили телесные повреждения. 1 мая в Красноярском крае, в 120 километрах от Красноярска, разбился частный легкомоторный самолет Cessna 182. Борт летел без диспетчерского сопровождения. При падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. Пострадавший позже скончался в больнице. 24 апреля частный легкомоторный самолет Кронавиа-8 RA-0333G совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома Гостилицы в Ленинградской области. Пилот и его пассажир получили травмы, но после осмотра медиков от госпитализации отказались. Воздушное судно получило значительные повреждения. 8 марта легкомоторный самолет упал в Ленинградской области в населенном пункте Потанино (Волховский район). Находившиеся на его борту два человека погибли. По данным экстренных служб, полет был несанкционированный. 16 февраля в городском округе Ступино в Московской области, возле деревни Торбеево, легкомоторный самолет "Вильга-2000" опрокинулся и перевернулся на бок при маневре на взлетно-посадочной полосе после посадки. Находившийся на борту воздушного судна пилот не пострадал. Самолет выполнял тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. 11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли. 9 февраля в Татарстане вблизи села Новое Сумароково совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna, принадлежащий Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Борт совершал тренировочный полет. На борту воздушного судна находились два инструктора, они не пострадали. 14 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. Корпус воздушного судна в результате крушения разломился на две части. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами. 20213 ноября на аэродроме Ульяновск (Баратаевка) совершил экстренную посадку учебный легкомоторный самолет Diamond DA42 M. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта "Чебоксары" и принадлежит Ульяновскому институту гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева. В результате посадки воздушное судно получило повреждение шасси. На борту самолета находились инструктор и курсант, они не пострадали. 24 октября в районе подмосковного города Руза, неподалеку от деревни Ватулино, разбился легкомоторный самолет. Высокоплан "Аэропракт A-22" упал на территории аэроклуба "Аэроклассика", два человека, находившиеся на борту, погибли. После этого произошло возгорание на площади пять квадратных метров. На земле разрушений нет. 10 октября в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли. Перед катастрофой на высоте 70 метров от экипажа поступила информация об отказе двигателя. 13 сентября в Белгородской области между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района разбился легкомоторный самолет, который занимался обработкой полей. Пилот погиб, он был один в самолете. 12 сентября двухмоторный пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Сила", на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области. Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска. В результате крушения четыре человека погибли, 12 пострадали. 24 июля легкомоторный самолет Sierra P2002 потерпел крушение около села Калинка в Хабаровском крае, на борту находились два человека, они погибли. Воздушное судно рухнуло в болотистой местности. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, она тренировала будущего ученика авиашколы. 8 июля в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа попал в аварию двухместный частный самолет, экипаж которого осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели, прилетевшие на вертолете Ми-8, обнаружили на земле дымящееся воздушное судно и двух пострадавших членов экипажа, которых эвакуировали. 30 июня в Подмосковье возле населенного пункта Тураево в городском округе Лыткарино легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу. Пострадали два человека. 24 июня вечером пропала связь с легкомоторным самолетом "Пайпер ПА-28" лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар (Коми) и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет был обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Воздушное судно горело, два члена экипажа – пилот и наблюдатель – находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя. 19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 19 человек – 17 пассажиров и два члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадали 15 человек, позже один из пострадавших умер в больнице. 9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован. 9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека - женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), l-410, ан-2, ми-8 амтш, cessna