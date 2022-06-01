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В Москве вступила в силу ковидная амнистия - РИА Новости, 01.06.2022
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В Москве вступила в силу ковидная амнистия
В Москве вступила в силу ковидная амнистия - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве вступила в силу ковидная амнистия
Ковидная амнистия в Москве вступает в силу со среды, с москвичей и бизнеса больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T00:32
2022-06-01T02:26
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ковидная амнистия в Москве вступает в силу со среды, с москвичей и бизнеса больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Со среды органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.По словам мэра, он принял это решение, поскольку опасность прошла, а также из-за падения реальных доходов граждан.Собянин добавил, что два года большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные противопандемийные ограничения, а в случае нарушений оплачивали штрафы, и выразил благодарность бизнесу и москвичам, сказав, что без их искренней поддержки было бы гораздо сложнее справиться с пандемией.Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19, так как если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей.В общей сложности будут прекращены взыскания или возвращены средства на сумму порядка 13,6 миллиарда рублей.В 2020 году в Москве ввели ряд ограничений в связи с пандемией COVID-19. Проверки масочного и перчаточного режимов, соблюдения социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер проводились в местах массового скопления граждан, в том числе в кафе, ресторанах, театрах, торговых и развлекательных центрах, а также на концертных площадках, транспорте и других общественных пространствах. Нарушавшие ограничения организации привлекались к административной ответственности со штрафом до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности.Гражданам, нарушившим режим самоизоляции в Москве, назначались штрафы в размере 4 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения или использования личного или городского транспорта - 5 тысяч.
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москва, коронавирус covid-19, общество
00:32 01.06.2022 (обновлено: 02:26 01.06.2022)
 
В Москве вступила в силу ковидная амнистия

В Москве 1 июня началась ковидная амнистия, предусматривающая отмену и компенсацию штрафов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Люди отдыхают в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ковидная амнистия в Москве вступает в силу со среды, с москвичей и бизнеса больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Со среды органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
По словам мэра, он принял это решение, поскольку опасность прошла, а также из-за падения реальных доходов граждан.
Собянин добавил, что два года большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные противопандемийные ограничения, а в случае нарушений оплачивали штрафы, и выразил благодарность бизнесу и москвичам, сказав, что без их искренней поддержки было бы гораздо сложнее справиться с пандемией.
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Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19, так как если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей.
В общей сложности будут прекращены взыскания или возвращены средства на сумму порядка 13,6 миллиарда рублей.
В 2020 году в Москве ввели ряд ограничений в связи с пандемией COVID-19. Проверки масочного и перчаточного режимов, соблюдения социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер проводились в местах массового скопления граждан, в том числе в кафе, ресторанах, театрах, торговых и развлекательных центрах, а также на концертных площадках, транспорте и других общественных пространствах. Нарушавшие ограничения организации привлекались к административной ответственности со штрафом до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности.
Гражданам, нарушившим режим самоизоляции в Москве, назначались штрафы в размере 4 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения или использования личного или городского транспорта - 5 тысяч.
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