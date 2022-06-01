https://ria.ru/20220601/aeroflot-1792403706.html
Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль
Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль - РИА Новости, 01.06.2022
Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль
Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:36
2022-06-01T16:36
2022-06-01T17:11
москва
иссык-куль (озеро)
аэрофлот
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам, на самолётах Airbus A320. Время в пути из Москвы до Международного аэропорта Иссык-Куль составляет 4 часа 30 минут.Пресс-служба отмечает, что россияне могут посещать Кыргызстан без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от COVID-19.Продажа билетов на рейсы открыта.
https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790853214.html
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иссык-куль (озеро)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, иссык-куль (озеро), аэрофлот, новости - туризм