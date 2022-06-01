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Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
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Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль
Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль - РИА Новости, 01.06.2022
Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль
Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:36
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москва
иссык-куль (озеро)
аэрофлот
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам, на самолётах Airbus A320. Время в пути из Москвы до Международного аэропорта Иссык-Куль составляет 4 часа 30 минут.Пресс-служба отмечает, что россияне могут посещать Кыргызстан без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от COVID-19.Продажа билетов на рейсы открыта.
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москва, иссык-куль (озеро), аэрофлот, новости - туризм
16:36 01.06.2022 (обновлено: 17:11 01.06.2022)
 

Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам, на самолётах Airbus A320. Время в пути из Москвы до Международного аэропорта Иссык-Куль составляет 4 часа 30 минут.
Вид на город Владикавказ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Пресс-служба отмечает, что россияне могут посещать Кыргызстан без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Продажа билетов на рейсы открыта.
 
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