https://ria.ru/20220601/aeroflot-1792403706.html

Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль

Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль - РИА Новости, 01.06.2022

Аэрофлот открывает рейсы на курорт Иссык-Куль

Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:36

2022-06-01T16:36

2022-06-01T17:11

москва

иссык-куль (озеро)

аэрофлот

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Аэрофлот с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам, на самолётах Airbus A320. Время в пути из Москвы до Международного аэропорта Иссык-Куль составляет 4 часа 30 минут.Пресс-служба отмечает, что россияне могут посещать Кыргызстан без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от COVID-19.Продажа билетов на рейсы открыта.

https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790853214.html

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иссык-куль (озеро)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, иссык-куль (озеро), аэрофлот, новости - туризм