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Шольц заявил о поддержке ООН в обеспечении экспорта зерна c Украины

Шольц заявил о поддержке ООН в обеспечении экспорта зерна c Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Шольц заявил о поддержке ООН в обеспечении экспорта зерна c Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддерживает усилия генсека ООН Антонио Гутерреша по обеспечению экспорта зерна с Украины. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:07

2022-05-31T18:07

2022-05-31T18:07

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддерживает усилия генсека ООН Антонио Гутерреша по обеспечению экспорта зерна с Украины."Поэтому так важно, чтобы мы сейчас активизировали наши усилия для того, чтобы сделать возможным экспорт зерна из Украины. Генеральный секретарь ООН обсуждает со всеми причастными и при большой поддержке, например, с моей стороны и французского президента, как можно добиться с Украиной, с Россией и другими договоренности в отношении вопроса, как можно создать безопасные коридоры", - заявил Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который транслировал телеканал Welt.О том, что ООН предложила создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту грузов в Черном море в координации с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792084127.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791654673.html

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