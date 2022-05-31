https://ria.ru/20220531/zavisimost-1791905486.html

В Канаде назвали "суровые истины", вскрытые спецоперацией на Украине

В Канаде назвали "суровые истины", вскрытые спецоперацией на Украине - РИА Новости, 31.05.2022

В Канаде назвали "суровые истины", вскрытые спецоперацией на Украине

Обострение ситуации на Украине вскрыло ряд "суровых истин", касающихся зависимости от России и поставок удобрений, пишет канадское издание The Globe and Mail. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T02:26

2022-05-31T02:26

2022-05-31T02:26

украина

россия

владимир путин

европа

в мире

природный газ

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обострение ситуации на Украине вскрыло ряд "суровых истин", касающихся зависимости от России и поставок удобрений, пишет канадское издание The Globe and Mail.Первая заключается в том, что Европа, считающая себя первопроходцем в области "зеленой" энергетики, сохранит зависимость от российского газа. Оказалось, что в реальности ископаемое топливо по-прежнему имеет решающее значение с точки зрения удовлетворения большей части глобальных потребностей.Вторая заключается в том, что органическими методами ведения сельского хозяйства без удобрений весь мир накормить невозможно, зато вполне можно усугубить будущие кризисы. Однако, согласно исследованиям, в расчете на один гектар урожайность данного вида сельского хозяйства ниже в сравнении с традиционным вариантом. Это не только способствует появлению высоких ценников на органические продукты питания, но и требует чуть ли не вдвое больше земли, чтобы обеспечить потребности того же количества людей, что и сегодня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что страна может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, владимир путин, европа, в мире, природный газ