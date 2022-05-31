https://ria.ru/20220531/yasinovataya-1792051695.html

ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой

ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой - РИА Новости, 31.05.2022

ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой

Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:14

2022-05-31T15:14

2022-05-31T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ясиноватой повреждена ж/д инфраструктура", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", шесть мин калибром 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220531/dnr-1791939379.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр