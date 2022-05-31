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ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/yasinovataya-1792051695.html
ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой
ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой - РИА Новости, 31.05.2022
ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой
Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:14
2022-05-31T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ясиноватой повреждена ж/д инфраструктура", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", шесть мин калибром 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220531/dnr-1791939379.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:14 31.05.2022 (обновлено: 15:16 31.05.2022)
 
ВСУ повредили железнодорожную инфраструктуру в Ясиноватой

Железнодорожная инфраструктура в Ясиноватой получила повреждения из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ясиноватой повреждена ж/д инфраструктура", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", шесть мин калибром 120 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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