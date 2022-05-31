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В Астраханской области растет потребность в выпускниках РГУ нефти и газа - РИА Новости, 31.05.2022
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В Астраханской области растет потребность в выпускниках РГУ нефти и газа
В Астраханской области растет потребность в выпускниках РГУ нефти и газа - РИА Новости, 31.05.2022
В Астраханской области растет потребность в выпускниках РГУ нефти и газа
Потребность в выпускниках Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина возрастет в Астраханской области с 2023 года в связи с... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:12
2022-05-31T10:12
игорь бабушкин
астраханская область
астрахань
москва
лукойл
газпром
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Потребность в выпускниках Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина возрастет в Астраханской области с 2023 года в связи с развитием отрасли в регионе, сообщает пресс-служба администрации губернатора области.В понедельник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился со студентами из Астрахани, обучающимися в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Москве. Всего их 162 человека. На встрече было подписано соглашение о взаимодействии между правительством региона и вузом."Нефтегазовая отрасль давно и успешно лидирует в экономике Астраханской области. "Газпром" и "Лукойл" – крупнейшие предприятия на рынке добычи и переработки углеводородов. Именно с их деятельностью и реализацией крупных инвестпроектов мы связываем будущее нашего региона. Безусловно, для этого нужны профессионалы высокого уровня", - приводятся в сообщении слова губернатора.На встрече был презентован демонстрационный стенд эксплуатационной скважины Астраханского газоконденсатного месторождения, изготовленный работниками газопромыслового управления ООО "Газпром добыча Астрахань". Презентовал стенд студент вуза Никита Неупокоев, обучающийся по целевому направлению."На сегодняшний день статусом целевого студента ООО "Газпром добыча Астрахань" обладают 15 человек, обучающихся по различным профильным направлениям РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В связи с реализацией плана мероприятий по наращиванию объемов добычи на Астраханском газоконденсатном месторождении потребность в увеличении с 2023 года числа целевых студентов для обеспечения штата квалифицированными кадрами будет возрастать", - обратилась к участникам мероприятия начальник отдела развития персонала управления кадров ООО "Газпром добыча Астрахань" Анна Копылец.На встрече лучшим пяти студентам из Астраханской области были вручены благодарственные письма вуза и губернатора области "За значительный вклад в организацию и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие и укрепление системы студенческого самоуправления Губкинского университета и отличные успехи в учебе".
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игорь бабушкин, астраханская область, астрахань, москва, лукойл, газпром, общество
10:12 31.05.2022
 
В Астраханской области растет потребность в выпускниках РГУ нефти и газа

Потребность в выпускниках РГУ нефти и газа возрастет в Астраханской области с 2023 года

CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Потребность в выпускниках Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина возрастет в Астраханской области с 2023 года в связи с развитием отрасли в регионе, сообщает пресс-служба администрации губернатора области.
В понедельник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился со студентами из Астрахани, обучающимися в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Москве. Всего их 162 человека. На встрече было подписано соглашение о взаимодействии между правительством региона и вузом.
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"Нефтегазовая отрасль давно и успешно лидирует в экономике Астраханской области. "Газпром" и "Лукойл" – крупнейшие предприятия на рынке добычи и переработки углеводородов. Именно с их деятельностью и реализацией крупных инвестпроектов мы связываем будущее нашего региона. Безусловно, для этого нужны профессионалы высокого уровня", - приводятся в сообщении слова губернатора.
На встрече был презентован демонстрационный стенд эксплуатационной скважины Астраханского газоконденсатного месторождения, изготовленный работниками газопромыслового управления ООО "Газпром добыча Астрахань". Презентовал стенд студент вуза Никита Неупокоев, обучающийся по целевому направлению.
"На сегодняшний день статусом целевого студента ООО "Газпром добыча Астрахань" обладают 15 человек, обучающихся по различным профильным направлениям РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В связи с реализацией плана мероприятий по наращиванию объемов добычи на Астраханском газоконденсатном месторождении потребность в увеличении с 2023 года числа целевых студентов для обеспечения штата квалифицированными кадрами будет возрастать", - обратилась к участникам мероприятия начальник отдела развития персонала управления кадров ООО "Газпром добыча Астрахань" Анна Копылец.
На встрече лучшим пяти студентам из Астраханской области были вручены благодарственные письма вуза и губернатора области "За значительный вклад в организацию и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие и укрепление системы студенческого самоуправления Губкинского университета и отличные успехи в учебе".
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