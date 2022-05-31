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Захарова прокомментировала дискуссию о поставках Киеву дальнобойного оружия - РИА Новости, 31.05.2022
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Захарова прокомментировала дискуссию о поставках Киеву дальнобойного оружия
Захарова прокомментировала дискуссию о поставках Киеву дальнобойного оружия - РИА Новости, 31.05.2022
Захарова прокомментировала дискуссию о поставках Киеву дальнобойного оружия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дискуссию вокруг отказа США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:41
2022-05-31T12:06
владимир зеленский
алексей арестович
владимир путин
сша
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россия
нато
мария захарова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дискуссию вокруг отказа США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня, отметив, что в итоге президента Америки Джо Байдена "прогнут свои же, используя киевских клоунов".Ранее Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным ряда СМИ, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя слова Байдена, заявил, что Украина устроит США "образцово-показательную истерику", если Вашингтон откажется от поставок реактивных систем залпового огня."Первым начал истерить "дипломат" Макфол: "Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает". Система выстроена чётко. Байдена прогибают свои же - группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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владимир зеленский, алексей арестович , владимир путин, сша, украина, россия, нато, мария захарова
11:41 31.05.2022 (обновлено: 12:06 31.05.2022)
 
Захарова прокомментировала дискуссию о поставках Киеву дальнобойного оружия

Представитель МИД Захарова: неоконсерваторы давят на Байдена по теме поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дискуссию вокруг отказа США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня, отметив, что в итоге президента Америки Джо Байдена "прогнут свои же, используя киевских клоунов".
Ранее Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным ряда СМИ, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя слова Байдена, заявил, что Украина устроит США "образцово-показательную истерику", если Вашингтон откажется от поставок реактивных систем залпового огня.
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"Первым начал истерить "дипломат" Макфол: "Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает". Система выстроена чётко. Байдена прогибают свои же - группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 02:55
Британцы высмеяли отказ Байдена поставлять Украине дальнобойные ракеты
 
Владимир ЗеленскийАлексей АрестовичВладимир ПутинСШАУкраинаРоссияНАТОМария Захарова
 
 
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