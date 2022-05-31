https://ria.ru/20220531/vertolety-1792023456.html

СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали

СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали - РИА Новости, 31.05.2022

СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали

Украина отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает издание РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:49

2022-05-31T13:49

2022-05-31T13:49

в мире

муаммар каддафи

мали

киев

ливия

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украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает издание Africa Intelligence.Как отмечает издание, Киев отозвал вертолеты еще в середине мая, "к большому сожалению" миссии. По мнению газеты, этот шаг "ослабляет деятельность" миротворцев в Мали.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

https://ria.ru/20220528/mali-1791422957.html

мали

киев

ливия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, муаммар каддафи, мали, киев, ливия, оон, украина