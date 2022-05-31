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СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали - РИА Новости, 31.05.2022
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СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали
СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали - РИА Новости, 31.05.2022
СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали
Украина отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает издание РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:49
2022-05-31T13:49
в мире
муаммар каддафи
мали
киев
ливия
оон
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает издание Africa Intelligence.Как отмечает издание, Киев отозвал вертолеты еще в середине мая, "к большому сожалению" миссии. По мнению газеты, этот шаг "ослабляет деятельность" миротворцев в Мали.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
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в мире, муаммар каддафи, мали, киев, ливия, оон, украина
13:49 31.05.2022
 
СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали

Africa Intelligence: Украина отозвала шесть своих вертолетов из состава миссии ООН в Мали

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в Мали
Военнослужащие в Мали - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает издание Africa Intelligence.
Как отмечает издание, Киев отозвал вертолеты еще в середине мая, "к большому сожалению" миссии. По мнению газеты, этот шаг "ослабляет деятельность" миротворцев в Мали.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 15:54
Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали
 
В миреМуаммар КаддафиМалиКиевЛивияООНУкраина
 
 
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