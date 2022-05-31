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Херсонские власти назвали условие возобновления работы судоверфей

Херсонские власти назвали условие возобновления работы судоверфей - РИА Новости, 31.05.2022

Херсонские власти назвали условие возобновления работы судоверфей

После освобождения Николаевской и Одесской областей судоремонтный завод и судоверфи Херсона будут готовы к полноценной работе, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:22

2022-05-31T13:22

2022-05-31T13:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

украина

россия

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. После освобождения Николаевской и Одесской областей судоремонтный завод и судоверфи Херсона будут готовы к полноценной работе, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Конечно, судоремонтный завод, который на самом деле требует сегодня вложений. И стратегически после того, как будет освобождены Николаевская область, Одесская, выход в Черное море будет полностью обеспечен, и судоверфи, ценные судоверфи, на самом деле они стоят, они готовы для того, чтобы мы могли полноценно работать", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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херсонская область

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

херсонская область , в мире, украина, россия, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр