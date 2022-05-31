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Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 31.05.2022

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:37

2022-05-31T11:37

2022-05-31T11:37

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.Он уточнил, что были уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня "Ураган", батарея реактивной системы залпового огня "Град", два склада боеприпасов, а также склад топлива.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины