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Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 31.05.2022
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Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 31.05.2022
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:37
2022-05-31T11:37
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.Он уточнил, что были уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня "Ураган", батарея реактивной системы залпового огня "Град", два склада боеприпасов, а также склад топлива.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
11:37 31.05.2022
 
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ

Минобороны: ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления украинских войск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что были уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня "Ураган", батарея реактивной системы залпового огня "Град", два склада боеприпасов, а также склад топлива.
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30 мая, 13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
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