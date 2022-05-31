https://ria.ru/20220531/upravlenie-1791967336.html
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 31.05.2022
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:37
2022-05-31T11:37
2022-05-31T11:37
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785279662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4421e3563095f0987ecd9690bcb767e.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.Он уточнил, что были уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня "Ураган", батарея реактивной системы залпового огня "Град", два склада боеприпасов, а также склад топлива.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785279662_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_6011733ff9634d353b87c323e4e5cfcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления ВСУ
Минобороны: ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления украинских войск
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что были уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня "Ураган", батарея реактивной системы залпового огня "Град", два склада боеприпасов, а также склад топлива.