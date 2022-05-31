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На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792032897.html
На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного
На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного - РИА Новости, 31.05.2022
На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "коллаборационизм" против мэра контролируемого РФ города Днепрорудное в Запорожской области. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:18
2022-05-31T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
россия
генеральная прокуратура украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "коллаборационизм" против мэра контролируемого РФ города Днепрорудное в Запорожской области."Сообщено о подозрении депутату Запорожского облсовета в коллаборационной деятельности. По данным следствия, в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять псевдодолжность "главы военно-гражданской администрации города Днепрорудное", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788217290.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр
14:18 31.05.2022
 
На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного

Генпрокуратура Украины завела дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "коллаборационизм" против мэра контролируемого РФ города Днепрорудное в Запорожской области.
"Сообщено о подозрении депутату Запорожского облсовета в коллаборационной деятельности. По данным следствия, в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять псевдодолжность "главы военно-гражданской администрации города Днепрорудное", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьРоссияГенеральная прокуратура УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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