https://ria.ru/20220531/ukraina-1792032897.html

На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного

На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного - РИА Новости, 31.05.2022

На Украине завели дело против мэра контролируемого Россией Днепрорудного

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "коллаборационизм" против мэра контролируемого РФ города Днепрорудное в Запорожской области. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:18

2022-05-31T14:18

2022-05-31T14:18

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "коллаборационизм" против мэра контролируемого РФ города Днепрорудное в Запорожской области."Сообщено о подозрении депутату Запорожского облсовета в коллаборационной деятельности. По данным следствия, в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять псевдодолжность "главы военно-гражданской администрации города Днепрорудное", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788217290.html

https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778216904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, россия, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр