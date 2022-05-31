https://ria.ru/20220531/ukraina-1791961174.html

Кива прокомментировал смену символики украинского нацполка "Азов"

Кива прокомментировал смену символики украинского нацполка "Азов" - РИА Новости, 31.05.2022

Кива прокомментировал смену символики украинского нацполка "Азов"

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива после смены символики украинского нацполка "Азов", часть бойцов которого сдавалась в Мариуполе, заявил, что... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:24

2022-05-31T11:24

2022-05-31T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива после смены символики украинского нацполка "Азов", часть бойцов которого сдавалась в Мариуполе, заявил, что они уничтожены морально.Ранее один из бывших командиров "Азова", против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Максим Жорин опубликовал фото, на которых бойцам подразделения в Харькове вручили нарукавные нашивки. На них вместо символа "волчий крюк", изначально появившегося в гитлеровской Германии, изображен трезубец."Азов" проиграл и сдался не только в Мариуполе, он сдался идеологически! Руководство приняло решение и изменило символику, которая отображала их нацистскую идеологию! Это победа! Да они не уничтожены физически, но они уничтожены морально!!! Когда на корабле спускают и меняют флаг - он сдался и проиграл", - написал Кива в своем Telegram-канале.Последние боевики из "Азова", скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сдались 20 мая. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ.Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев". Боевики "Азова" подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных. "Азовцы" также использовали мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791774353.html

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790869897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, владимир путин, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор