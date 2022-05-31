https://ria.ru/20220531/turisty-1792112235.html
Финляндии предрекли серьезные убытки без российских туристов
Финляндии предрекли серьезные убытки без российских туристов - РИА Новости, 31.05.2022
Финляндии предрекли серьезные убытки без российских туристов
Отсутствие российских туристов серьезно сказывается на доходах этой отрасли, вследствие чего необходимо срочно искать альтернативные рынки, заявила руководитель РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:22
2022-05-31T17:22
2022-05-31T17:22
туризм
финляндия
украина
россия
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отсутствие российских туристов серьезно сказывается на доходах этой отрасли, вследствие чего необходимо срочно искать альтернативные рынки, заявила руководитель организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари в интервью журналу Tekniikka & Talous.По ее словам, до событий на Украине почти каждый пятый турист в Финляндии был из России и их потеря приведет к ощутимым убыткам."Если говорить о доходах, которые Финляндия получала от международного туризма, то доля россиян составляла в нем целых 19 процентов. Это очень много. За год потери составят больше 600 миллионов евро", — сообщила она.Хиетасаари добавила, что запрет на использование российского воздушного пространства привел к трудностям и с азиатским рынком, вследствие чего потери могут составить до двух миллиардов евро в год. По ее мнению, Финляндии нужно срочно искать альтернативные рынки, не дожидаясь окончания пандемии и конфликта на Украине.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для самолетов из России.Москва ответила зеркально, запретив западным авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. В результате полеты, например, из Европы в Японию стали на несколько часов дольше и требуют больше топлива.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220520/kurorty-1789754413.html
https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788342722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, украина, россия, общество
Финляндии предрекли серьезные убытки без российских туристов
Tekniikka & Talous: нехватка российских туристов создает большую брешь в доходах Финляндии