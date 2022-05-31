16:04 31.05.2022 (обновлено: 16:27 31.05.2022)
Госбюро расследований Украины заявило об аресте имущества "Татнефти"
Госбюро расследований Украины заявило об аресте имущества и счетов "Татнефти"
Нефтяные станки-качалки компании "Татнефть". Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило об аресте 115 объектов недвижимости российской компании "Татнефть", ее счетов и корпоративных прав.
"Наложен арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти", - говорится в сообщении бюро, опубликованном в его Telegram-канале.
По информации ведомства, арестованы 115 объектов недвижимого имущества, в частности нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, бензовозы и автомобили. Предварительная стоимость имущества 68,1 миллионов долларов.
"Также арестованы корпоративные права и счета предприятий на сумму около 400 миллионов гривен (более 13 миллионов долларов – ред.). Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мероприятий по управлению ими", - отметили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.