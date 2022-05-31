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ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику - РИА Новости, 31.05.2022
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ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику - РИА Новости, 31.05.2022
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику
Министерство связи Донецкой народной республики ведет переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи, сообщают власти ДНР. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:07
2022-05-31T17:07
в мире
технологии
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Министерство связи Донецкой народной республики ведет переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи, сообщают власти ДНР."Министерством связи ДНР ведутся переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении в официальном канале властей ДНР в Telegram.В начале мая абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации+7. Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал это "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками и РФ. В ДНР поблагодарили Россию за возможность для жителей республики звонить за пределы республики. На российскую нумерацию также перешла и Луганская народная республика.
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
17:07 31.05.2022
 
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику

ДНР ведет переговоры о заходе российских мобильных операторов на территорию республики

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Министерство связи Донецкой народной республики ведет переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи, сообщают власти ДНР.
"Министерством связи ДНР ведутся переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении в официальном канале властей ДНР в Telegram.
В начале мая абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации+7. Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал это "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками и РФ. В ДНР поблагодарили Россию за возможность для жителей республики звонить за пределы республики. На российскую нумерацию также перешла и Луганская народная республика.
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