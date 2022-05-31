https://ria.ru/20220531/svyaz-1792105476.html
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику - РИА Новости, 31.05.2022
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику
Министерство связи Донецкой народной республики ведет переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи, сообщают власти ДНР. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:07
2022-05-31T17:07
2022-05-31T17:07
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Министерство связи Донецкой народной республики ведет переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи, сообщают власти ДНР."Министерством связи ДНР ведутся переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении в официальном канале властей ДНР в Telegram.В начале мая абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации+7. Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал это "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками и РФ. В ДНР поблагодарили Россию за возможность для жителей республики звонить за пределы республики. На российскую нумерацию также перешла и Луганская народная республика.
https://ria.ru/20220530/svyaz-1791844871.html
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
ДНР ведет переговоры о заходе российских операторов связи в республику
ДНР ведет переговоры о заходе российских мобильных операторов на территорию республики