https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791988661.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2022 - РИА Новости, 31.05.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:47

2022-05-31T13:47

2022-05-31T13:47

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 мая 2022 годаРакетными войсками и артиллерией поражено 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и техники, в том числе украинская батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", два склада боеприпасов и склад топлива.Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В Северодонецке идут бои в черте города. Со вчерашнего дня российские военнослужащие помогают мирным жителям эвакуироваться из центра. За последние сутки обстрелам подверглось предприятие по производству масла и на территории России. Завод расположен в поселке Политотдельский в Белгородской области, примерно в 17 километрах от границы с Украиной. Пострадавших среди людей нет.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотников, 325 зенитных ракетных комплексов, 454 реактивные системы залпового огня, 3342 танка и других бронемашин, 1738 орудий полевой артиллерии и 3311 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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