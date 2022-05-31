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ВСУ стреляли по школам в Донецке из РСЗО "Смерч", заявили в МЧС ДНР

ВСУ стреляли по школам в Донецке из РСЗО "Смерч", заявили в МЧС ДНР - РИА Новости, 31.05.2022

ВСУ стреляли по школам в Донецке из РСЗО "Смерч", заявили в МЧС ДНР

Обстрелы двух донецких школ в понедельник, в результате которых погибли три человека, украинские войска вели из реактивных систем залпового огня "Смерч",... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:31

2022-05-31T17:31

2022-05-31T18:44

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Обстрелы двух донецких школ в понедельник, в результате которых погибли три человека, украинские войска вели из реактивных систем залпового огня "Смерч", сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексей Кострубицкий.В понедельник украинские войска провели массированные обстрелы Донецка, в результате, по данным властей ДНР, погибли пять человек, 21 получил ранения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что две школы и гимназия повреждены из-за обстрела, в школе №22 двое погибших и 12 раненых, двое из них - в тяжелом состоянии. В школе №5 - один погибший."Самые сильные обстрелы – последние два дня, две школы, где дети до последнего времени учились, но сейчас в связи с боевыми действиями перешли на дистанционное обучение. Так вот, в эти школы прилетели снаряды от "Смерчей", - сказал Кострубицкий.По его словам, в понедельник украинские войска стреляли по тем районам Донецка, которые с 2014 года не обстреливались – Буденновскому и Калининскому.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Министр МЧС ДНР рассказал подробности обстрелов донецких школ Вчерашние обстрелы донецких школ, в результате которых погибли 3 человека, украинские войска вели из РСЗО "Смерч", сказал РИА Новости глава МЧС ДНР Кострубицкий. 2022-05-31T17:31 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины