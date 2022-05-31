https://ria.ru/20220531/shkola-1791999587.html

В Макеевке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы

В Макеевке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 31.05.2022

В Макеевке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы

Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:03

2022-05-31T13:03

2022-05-31T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Макеевке пострадало здание школы, расположенное по улице Тычины", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены пять домостроений.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив пять ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, макеевка, донецкая народная республика