https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791992860.html

В Киеве заявили о приостановке эвакуации из Северодонецка

В Киеве заявили о приостановке эвакуации из Северодонецка - РИА Новости, 31.05.2022

В Киеве заявили о приостановке эвакуации из Северодонецка

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка – ранее... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:44

2022-05-31T12:44

2022-05-31T12:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка – ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник во вторник сообщил, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории химкомбината "Азов"."Пока временно мы останавливаем эвакуацию, потому что это небезопасно уже для людей, которых мы вывозим", - сказал Гайдай в эфире телеканала "Украина 24". Также он признал, что ситуация для украинских войск в Северодонецке сложилась "максимально сложная", военные РФ и республик Донбасса продвинулись вглубь города, идут уличные бои.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции при поддержке ВС РФ вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора.Северодонецк - крупный центр химической промышленности с населением 109 тысяч человек (на 2019 год). Сейчас в городе остается, по разным данным, 10-15 тысяч мирных жителей.

https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

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Кирилл Волков

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