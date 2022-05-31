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Семья осужденной в Белоруссии Сапеги надеется на помилование - РИА Новости, 31.05.2022
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Семья осужденной в Белоруссии Сапеги надеется на помилование
Семья осужденной в Белоруссии Сапеги надеется на помилование - РИА Новости, 31.05.2022
Семья осужденной в Белоруссии Сапеги надеется на помилование
Семья осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги рассчитывает, что удастся добиться ее помилования, сообщил РИА Новости отчим россиянки Сергей Дудич. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:33
2022-05-31T18:33
в мире
белоруссия
россия
роман протасевич
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Семья осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги рассчитывает, что удастся добиться ее помилования, сообщил РИА Новости отчим россиянки Сергей Дудич.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу."Пока сложно конкретно и ясно сказать (о планах действий после вступления приговора в силу – ред.). Конечно, будем подавать на помилование", - сказал Дудич, отвечая на вопрос о возможности повторной подачи прошения о помиловании. Вместе с тем он заметил, что для помилования нужно отбыть в колонии не менее полугода назначенного наказания, получить положительные характеристики от ее администрации. Кроме того, продолжил собеседник, стоит задача по выплате назначенных судом сумм пошлины и компенсации пострадавшим, подчеркнув, что "сумма пока неподъемная".Дудич добавил, что пока семья россиянки рассчитывает на ее помилование в Белоруссии, вопросы возможности перевода в Россию для отбытия наказания на данный момент предметно не прорабатываются.Он также сообщил, что пока информации о переводе Сапеги в колонию для отбытия наказания у родственников нет. "На вчерашний день она была еще (закреплена – ред.) за гродненской тюрьмой", - сказал собеседник. По его словам, после перевода семья будет просить о свидании с ней. Дудич добавил, что на прошлой неделе россиянку посещала адвокат.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.&nbsp; По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html
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в мире, белоруссия, россия, роман протасевич, софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta
18:33 31.05.2022
 
Семья осужденной в Белоруссии Сапеги надеется на помилование

Семья осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги выразила надежду на помилование

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега
Софья Сапега
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Семья осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги рассчитывает, что удастся добиться ее помилования, сообщил РИА Новости отчим россиянки Сергей Дудич.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу.
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"Пока сложно конкретно и ясно сказать (о планах действий после вступления приговора в силу – ред.). Конечно, будем подавать на помилование", - сказал Дудич, отвечая на вопрос о возможности повторной подачи прошения о помиловании. Вместе с тем он заметил, что для помилования нужно отбыть в колонии не менее полугода назначенного наказания, получить положительные характеристики от ее администрации. Кроме того, продолжил собеседник, стоит задача по выплате назначенных судом сумм пошлины и компенсации пострадавшим, подчеркнув, что "сумма пока неподъемная".
Дудич добавил, что пока семья россиянки рассчитывает на ее помилование в Белоруссии, вопросы возможности перевода в Россию для отбытия наказания на данный момент предметно не прорабатываются.
Он также сообщил, что пока информации о переводе Сапеги в колонию для отбытия наказания у родственников нет. "На вчерашний день она была еще (закреплена – ред.) за гродненской тюрьмой", - сказал собеседник. По его словам, после перевода семья будет просить о свидании с ней. Дудич добавил, что на прошлой неделе россиянку посещала адвокат.
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.  По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.
Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В миреБелоруссияРоссияРоман ПротасевичСофия СапегаЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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