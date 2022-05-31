https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791953246.html
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций - РИА Новости, 31.05.2022
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций
Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:07
2022-05-31T11:07
2022-05-31T11:16
в мире
австрия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня - эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и Олаф Шольц", - сказал Нехаммер по прибытии на саммит ЕС.По его словам, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса."С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1791953483.html
австрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, санкции в отношении россии
11:07 31.05.2022 (обновлено: 11:16 31.05.2022)
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций
Глава Австрии: эмбарго на газ из России не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций