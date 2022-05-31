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Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций - РИА Новости, 31.05.2022
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Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций - РИА Новости, 31.05.2022
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций
Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:07
2022-05-31T11:16
в мире
австрия
россия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня - эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и Олаф Шольц", - сказал Нехаммер по прибытии на саммит ЕС.По его словам, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса."С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета", - добавил он.
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в мире, австрия, россия, санкции в отношении россии
11:07 31.05.2022 (обновлено: 11:16 31.05.2022)
 
Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций

Глава Австрии: эмбарго на газ из России не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня - эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и Олаф Шольц", - сказал Нехаммер по прибытии на саммит ЕС.
По его словам, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.
"С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета", - добавил он.
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В миреАвстрияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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