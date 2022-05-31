https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791953246.html

Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций

Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций - РИА Новости, 31.05.2022

Эмбарго на российский газ не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций

Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:07

2022-05-31T11:07

2022-05-31T11:16

в мире

австрия

россия

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня - эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и Олаф Шольц", - сказал Нехаммер по прибытии на саммит ЕС.По его словам, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса."С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1791953483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, россия, санкции в отношении россии