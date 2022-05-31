https://ria.ru/20220531/rusofobiya-1792117619.html

Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу

Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу - РИА Новости, 31.05.2022

Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу

Цирковая артистка из России отказалась публично осуждать спецоперацию на Украине ради участия в чешском телевизионном шоу, рассказал директор Большого... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:32

2022-05-31T17:32

2022-05-31T18:41

россия

чехия

эдгард запашный

русофобия

в мире

шоубиз

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Цирковая артистка из России отказалась публично осуждать спецоперацию на Украине ради участия в чешском телевизионном шоу, рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в Telegram.По его словам, пятнадцатилетняя девочка получила приглашение принять участие "в очень известном телешоу" Česko Slovensko má talent — адаптированной версии America’s got talent, которое известно в России как "Минута славы". При этом чешская сторона выдвинула условие для российской участницы: публично осудить российскую спецоперацию на Украине.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. Москва не раз отмечала попытки правительств многих западных стран подыгрывать антироссийским проявлениям на бытовом уровне.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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россия, чехия, эдгард запашный, русофобия, в мире