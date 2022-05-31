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Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/rusofobiya-1792117619.html
Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу
Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу - РИА Новости, 31.05.2022
Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу
Цирковая артистка из России отказалась публично осуждать спецоперацию на Украине ради участия в чешском телевизионном шоу, рассказал директор Большого... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:32
2022-05-31T18:41
россия
чехия
эдгард запашный
русофобия
в мире
шоубиз
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Цирковая артистка из России отказалась публично осуждать спецоперацию на Украине ради участия в чешском телевизионном шоу, рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в Telegram.По его словам, пятнадцатилетняя девочка получила приглашение принять участие "в очень известном телешоу" Česko Slovensko má talent — адаптированной версии America’s got talent, которое известно в России как "Минута славы". При этом чешская сторона выдвинула условие для российской участницы: публично осудить российскую спецоперацию на Украине.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. Москва не раз отмечала попытки правительств многих западных стран подыгрывать антироссийским проявлениям на бытовом уровне.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия, чехия, эдгард запашный, русофобия, в мире
17:32 31.05.2022 (обновлено: 18:41 31.05.2022)
 
Российская артистка "послала по адресу" чешское телешоу

Запашный: российская артистка отказалась осудить операцию на Украине ради чешского телешоу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие сезона в Большом Московском цирке
Открытие сезона в Большом Московском цирке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытие сезона в Большом Московском цирке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Цирковая артистка из России отказалась публично осуждать спецоперацию на Украине ради участия в чешском телевизионном шоу, рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в Telegram.
По его словам, пятнадцатилетняя девочка получила приглашение принять участие "в очень известном телешоу" Česko Slovensko má talent — адаптированной версии America’s got talent, которое известно в России как "Минута славы". При этом чешская сторона выдвинула условие для российской участницы: публично осудить российскую спецоперацию на Украине.

"Нашей артистке хоть всего и 15 лет, но ей хватило мужества послать по адресу все чешское телевидение", — написал Запашный.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. Москва не раз отмечала попытки правительств многих западных стран подыгрывать антироссийским проявлениям на бытовом уровне.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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