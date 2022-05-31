https://ria.ru/20220531/rudenya-1792055856.html

Руденя: традиция большой семьи должна утвердиться в обществе как норма

Руденя: традиция большой семьи должна утвердиться в обществе как норма - РИА Новости, 31.05.2022

Руденя: традиция большой семьи должна утвердиться в обществе как норма

Традиция большой семьи должна утвердиться в нашем обществе как норма, как ключевой ценностный ориентир, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:22

2022-05-31T15:22

2022-05-31T15:22

тверская область

общество

семья

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg

ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. Традиция большой семьи должна утвердиться в нашем обществе как норма, как ключевой ценностный ориентир, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривался ход реализации в области мер поддержки семей с детьми."Благодаря принятым мерам за прошедшие пять лет в нашем регионе более чем на 30% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня в регионе каждый пятый ребёнок растёт в таких семьях", – сказал глава региона.В пресс-службе областного правительства отметили. что особое внимание в Верхневолжье уделяется повышению уровня доходов семей. Одним из таких инструментов является социальный контракт, которым в этом году смогут воспользоваться почти столько же семей, сколько за последние восемь лет. Так за 2013-2021 годы социальным контрактом воспользовалось 2626 семей. Планируется, что в этом году этой мерой поддержки воспользуются 2500 семей. С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов: открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности.В этом году впервые к началу нового учебного года бесплатную школьную форму получат все дети с 1 по 11 классы, воспитывающиеся в многодетных семьях. Ранее в Тверской области она предоставлялась только для учеников с 1 по 5 классы. В этом году комплектами обеспечат почти 30 тысяч детей.На заседании губернатор поручил рассмотреть возможности по усилению мер поддержки семей - в частности, по поощрению детей-отличников из многодетных семей и другие.

https://ria.ru/20220526/otdykh-1790878599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, семья, игорь руденя