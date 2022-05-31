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Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче - РИА Новости, 31.05.2022
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Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче
Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче - РИА Новости, 31.05.2022
Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче
Американские пользователи платформы Reddit резко отреагировали на дисклеймер в реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:14
2022-05-31T16:02
в мире
владимир путин
россия
украина
москва
сша
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские пользователи платформы Reddit резко отреагировали на дисклеймер в реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола".Так, в одном из эпизодов появилось предупреждение, что в выпуске есть отсылки к Красной площади в Москве. При этом авторы подчеркнули, что съемки прошли до начала российской спецоперации на Украине. Многих пользователей развеселила такая "забота" о чувствах телезрителей, а некоторые предложили предупреждать в том же духе о Соединенных Штатах."Интересно, а если в документалке о Второй мировой будет упоминаться Россия или русские города, они тоже будут лепить свои предупреждения?" — задался вопросом iRubenish."Господи Иисусе! Даже не вздумайте вспоминать о достопримечательностях страны, в которой живут "плохие"! А то зрители обидятся", — пошутил communism_and_beans."Да у либералов мозги насквозь промытые", — отметил uxo_geo_cart_puller."Просим прощения, что напомнили вам о существовании России", — сыронизировал Calvert-Grier."Россия: существует. Либералы: боже мой, нельзя же прямо так, без предупреждения!" — написал Meanmagpie."Либералы в 2025 году такие: к северу от Казахстана, к востоку от Украины и к западу от Японии ничего нет, вообще пустота!" — предположил Unclerickythemaoist."А как вам такое предупреждение? "Америка существует. Приносим извинения за возникшие неудобства", — подытожили пользователи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, москва, сша
13:14 31.05.2022 (обновлено: 16:02 31.05.2022)
 
Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче

Пользователи Reddit высмеяли предупреждение об упоминании России в телепередаче

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Московский Кремль
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские пользователи платформы Reddit резко отреагировали на дисклеймер в реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола".
Так, в одном из эпизодов появилось предупреждение, что в выпуске есть отсылки к Красной площади в Москве. При этом авторы подчеркнули, что съемки прошли до начала российской спецоперации на Украине. Многих пользователей развеселила такая "забота" о чувствах телезрителей, а некоторые предложили предупреждать в том же духе о Соединенных Штатах.
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"Интересно, а если в документалке о Второй мировой будет упоминаться Россия или русские города, они тоже будут лепить свои предупреждения?" — задался вопросом iRubenish.
"Господи Иисусе! Даже не вздумайте вспоминать о достопримечательностях страны, в которой живут "плохие"! А то зрители обидятся", — пошутил communism_and_beans.
"Да у либералов мозги насквозь промытые", — отметил uxo_geo_cart_puller.
"Просим прощения, что напомнили вам о существовании России", — сыронизировал Calvert-Grier.
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"Либералы в 2025 году такие: к северу от Казахстана, к востоку от Украины и к западу от Японии ничего нет, вообще пустота!" — предположил Unclerickythemaoist.
"А как вам такое предупреждение? "Америка существует. Приносим извинения за возникшие неудобства", — подытожили пользователи.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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