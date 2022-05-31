https://ria.ru/20220531/rossiya-1792005375.html

Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче

Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче - РИА Новости, 31.05.2022

Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче

Американские пользователи платформы Reddit резко отреагировали на дисклеймер в реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:14

2022-05-31T13:14

2022-05-31T16:02

в мире

владимир путин

россия

украина

москва

сша

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские пользователи платформы Reddit резко отреагировали на дисклеймер в реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола".Так, в одном из эпизодов появилось предупреждение, что в выпуске есть отсылки к Красной площади в Москве. При этом авторы подчеркнули, что съемки прошли до начала российской спецоперации на Украине. Многих пользователей развеселила такая "забота" о чувствах телезрителей, а некоторые предложили предупреждать в том же духе о Соединенных Штатах."Интересно, а если в документалке о Второй мировой будет упоминаться Россия или русские города, они тоже будут лепить свои предупреждения?" — задался вопросом iRubenish."Господи Иисусе! Даже не вздумайте вспоминать о достопримечательностях страны, в которой живут "плохие"! А то зрители обидятся", — пошутил communism_and_beans."Да у либералов мозги насквозь промытые", — отметил uxo_geo_cart_puller."Просим прощения, что напомнили вам о существовании России", — сыронизировал Calvert-Grier."Россия: существует. Либералы: боже мой, нельзя же прямо так, без предупреждения!" — написал Meanmagpie."Либералы в 2025 году такие: к северу от Казахстана, к востоку от Украины и к западу от Японии ничего нет, вообще пустота!" — предположил Unclerickythemaoist."А как вам такое предупреждение? "Америка существует. Приносим извинения за возникшие неудобства", — подытожили пользователи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html

https://ria.ru/20211217/peskov-1764304397.html

https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, украина, москва, сша