13:14 31.05.2022 (обновлено: 16:02 31.05.2022)
Американцы высмеяли дисклеймер об упоминании России в телепередаче
Пользователи Reddit высмеяли предупреждение об упоминании России в телепередаче
Московский Кремль
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские пользователи платформы Reddit резко отреагировали на дисклеймер в реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола".
Так, в одном из эпизодов появилось предупреждение, что в выпуске есть отсылки к Красной площади в Москве. При этом авторы подчеркнули, что съемки прошли до начала российской спецоперации на Украине. Многих пользователей развеселила такая "забота" о чувствах телезрителей, а некоторые предложили предупреждать в том же духе о Соединенных Штатах.
"Интересно, а если в документалке о Второй мировой будет упоминаться Россия или русские города, они тоже будут лепить свои предупреждения?" — задался вопросом iRubenish.
"Господи Иисусе! Даже не вздумайте вспоминать о достопримечательностях страны, в которой живут "плохие"! А то зрители обидятся", — пошутил communism_and_beans.
"Да у либералов мозги насквозь промытые", — отметил uxo_geo_cart_puller.
"Просим прощения, что напомнили вам о существовании России", — сыронизировал Calvert-Grier.
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"Россия: существует. Либералы: боже мой, нельзя же прямо так, без предупреждения!" — написал Meanmagpie.
"Либералы в 2025 году такие: к северу от Казахстана, к востоку от Украины и к западу от Японии ничего нет, вообще пустота!" — предположил Unclerickythemaoist.
"А как вам такое предупреждение? "Америка существует. Приносим извинения за возникшие неудобства", — подытожили пользователи.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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