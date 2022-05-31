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Туристы рассказали, где планируют провести длинные выходные в июне - РИА Новости, 31.05.2022
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Туризм
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Туристы рассказали, где планируют провести длинные выходные в июне
Туристы рассказали, где планируют провести длинные выходные в июне - РИА Новости, 31.05.2022
Туристы рассказали, где планируют провести длинные выходные в июне
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как проведут длинные выходные по случаю Дня России, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:49
2022-05-31T11:49
туризм
туризм
новости - туризм
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домбай
санкт-петербург
республика крым
республика алтай
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как проведут длинные выходные по случаю Дня России, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что 45 процентов из них уже запланировали поездку на праздничный уикенд. При этом 31 процент опрошенных готовы взять дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.Для сравнения: в прошлом году желающих отправиться в поездку было меньше — 33 процента. Доля тех, кто планировал взять дополнительные выходные, не превышала 23 процентов.Сейчас большинство (61 процент) считают, что этот праздник лучше провести в путешествии по стране, остальные думают остаться в это время дома. За год доля последних уменьшилась на 14 процентов.На дачу поедут 35 процентов респондентов, причем за год на 23 процента сократилось число выбирающих для отдыха загородные дома.Большинство опрошенных рассказали, что соскучились по путешествиям, и в праздничные дни хотели бы совершить поездку "хоть куда-нибудь". Им не важен пункт назначения, просто нужно отправиться в новый город или в лес, горы, на озеро, море. В число самых желанных направлений вошли Алтай, Байкал, Домбай и Карелия. Среди городов чаще всего выделяли Санкт-Петербург, Калининград и Нижний Новгород.Треть (35 процентов) респондентов сообщили о желании путешествовать за рубеж. Наиболее интересны для туристов – Италия, Испания и Франция.
https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html
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туризм, новости - туризм, байкал, домбай, санкт-петербург, республика крым, республика алтай, республика карелия, италия, испания, франция, нижний новгород, калининград
11:49 31.05.2022
 
Туристы рассказали, где планируют провести длинные выходные в июне

Опрос OneTwoTrip: 45% туристов планируют отправиться в путешествие на июньские праздники

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФутбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018
Футбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике Петергоф в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как проведут длинные выходные по случаю Дня России, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что 45 процентов из них уже запланировали поездку на праздничный уикенд. При этом 31 процент опрошенных готовы взять дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.

Для сравнения: в прошлом году желающих отправиться в поездку было меньше — 33 процента. Доля тех, кто планировал взять дополнительные выходные, не превышала 23 процентов.
Сейчас большинство (61 процент) считают, что этот праздник лучше провести в путешествии по стране, остальные думают остаться в это время дома. За год доля последних уменьшилась на 14 процентов.
На дачу поедут 35 процентов респондентов, причем за год на 23 процента сократилось число выбирающих для отдыха загородные дома.
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Эксперты узнали, почему россияне не хотят ехать в Европу этим летом
Большинство опрошенных рассказали, что соскучились по путешествиям, и в праздничные дни хотели бы совершить поездку "хоть куда-нибудь". Им не важен пункт назначения, просто нужно отправиться в новый город или в лес, горы, на озеро, море.
В число самых желанных направлений вошли Алтай, Байкал, Домбай и Карелия. Среди городов чаще всего выделяли Санкт-Петербург, Калининград и Нижний Новгород.
Треть (35 процентов) респондентов сообщили о желании путешествовать за рубеж. Наиболее интересны для туристов – Италия, Испания и Франция.
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