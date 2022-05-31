Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/podmoskove-1792037407.html
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум - РИА Новости, 31.05.2022
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области составит 17 683 рубля, сообщили в региональном минфине. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:33
общество
московская область (подмосковье)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области составит 17 683 рубля, сообщили в региональном минфине."С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17 683 рубля, для пенсионеров – 13 951 рубль, для детей – 15 737 рублей. Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума", - приводят слова министра экономики и финансов региона Наталии Масленкиной в сообщении.Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически с 1 июня, добавили в министерстве."После индексации на 10% прожиточный минимум на душу населения в Московской области увеличится до 16 223 рублей", - добавила Масленкина.
https://ria.ru/20220530/nalichnye-1791752981.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), россия, экономика
14:33 31.05.2022
 
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум для трудоспособных жителей Подмосковья составит более 17 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области составит 17 683 рубля, сообщили в региональном минфине.
"С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17 683 рубля, для пенсионеров – 13 951 рубль, для детей – 15 737 рублей. Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума", - приводят слова министра экономики и финансов региона Наталии Масленкиной в сообщении.
Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически с 1 июня, добавили в министерстве.
"После индексации на 10% прожиточный минимум на душу населения в Московской области увеличится до 16 223 рублей", - добавила Масленкина.
Автобусная остановка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:35
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала