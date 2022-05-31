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В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум - РИА Новости, 31.05.2022
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области составит 17 683 рубля, сообщили в региональном минфине. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:33
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области составит 17 683 рубля, сообщили в региональном минфине."С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17 683 рубля, для пенсионеров – 13 951 рубль, для детей – 15 737 рублей. Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума", - приводят слова министра экономики и финансов региона Наталии Масленкиной в сообщении.Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически с 1 июня, добавили в министерстве."После индексации на 10% прожиточный минимум на душу населения в Московской области увеличится до 16 223 рублей", - добавила Масленкина.
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общество, московская область (подмосковье), россия, экономика
В Подмосковье с первого июня вырастет прожиточный минимум
Прожиточный минимум для трудоспособных жителей Подмосковья составит более 17 тысяч рублей
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области составит 17 683 рубля, сообщили в региональном минфине.
"С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17 683 рубля, для пенсионеров – 13 951 рубль, для детей – 15 737 рублей. Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума", - приводят слова министра экономики и финансов региона Наталии Масленкиной в сообщении.
Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически с 1 июня, добавили в министерстве.
"После индексации на 10% прожиточный минимум на душу населения в Московской области
увеличится до 16 223 рублей", - добавила Масленкина.