https://ria.ru/20220531/podarok-1792012946.html

Российские военные доставили адресный подарок девочке из Чернобаевки

Российские военные доставили адресный подарок девочке из Чернобаевки - РИА Новости, 31.05.2022

Российские военные доставили адресный подарок девочке из Чернобаевки

Сотрудники военной полиции РФ навестили девочку Дарью в Чернобаевке и передали ей подарок за выступление со стихами и песнями в День Победы 9 мая, передает... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:29

2022-05-31T13:29

2022-05-31T14:10

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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донбасс

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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 31 мая - РИА Новости. Сотрудники военной полиции РФ навестили девочку Дарью в Чернобаевке и передали ей подарок за выступление со стихами и песнями в День Победы 9 мая, передает корреспондент РИА Новости.В Чернобаевке 9 мая у мемориала героям Великой отечественной войны шестилетняя Дарья в форме времен великой отечественной войны выступила перед жителями поселка с тематическими стихами и песнями.Сотрудник военной полиции поблагодарил родителей девочки за достойное воспитание. "Спасибо тебе, ты наше будущее. Твои стихи по всей России будут ходить", - сказал военнослужащий.Дарья в свою очередь призналась, что много стихов она забыла, так как давно не ходила в детский садик, но в ближайшее время она готовится поступать уже в школу.Поселок Чернобаевка в пригороде Херсона регулярно обстреливается украинскими националистами в результате чего гибнут и получают ранения местные жители. Повреждены десятки домов некоторые из которых полностью загорели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220528/belgorod-1791454761.html

https://ria.ru/20220516/deti-1788851197.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подарок девочке из Чернобаевки от сотрудников российской военной полиции Сотрудники российской военной полиции доставили адресный подарок девочке из Чернобаевки за стихи на 9 мая. 2022-05-31T13:29 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, украина, донбасс