https://ria.ru/20220531/pmef-1791958146.html

Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ

Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2022

Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ

Участники Петербургского международного экономического форума должны сдать ПЦР-тест на коронавирус для доступа на площадку, еще один тест понадобится для... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:20

2022-05-31T11:20

2022-05-31T11:27

распространение коронавируса

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума должны сдать ПЦР-тест на коронавирус для доступа на площадку, еще один тест понадобится для посещения пленарного заседания, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня."Обследование на COVID-19 всех участников Петербургского международного экономического форума будет проводиться один раз со сроком действия на весь период участия в Форуме. Решение принято Роспотребнадзором в связи с продолжающейся стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19. Для посещения пленарного заседания Форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование не ранее, чем за 24 часа до дня проведения пленарного заседания", - говорится в сообщении.Уточняется, что всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума. Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный результат активирует доступ на площадку на весь период форума.На площадке ПМЭФ также будут установлены рециркуляторы воздуха и устройства для обеззараживания, будет проводиться тепловизионный контроль. Также будут работать цифровые системы учета коллективного иммунитета."27 мая в Санкт-Петербурге вступили в действие изменения в постановление №122 о коронавирусных ограничениях, которые отменяют обязательный масочный режим, ношение масок становится рекомендацией", - говорится в сообщении "Росконгресса".

https://ria.ru/20220527/pmef-1791013492.html

https://ria.ru/20220520/pmef-2022-1789638128.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, здоровье - общество, коронавирус covid-19