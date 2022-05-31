https://ria.ru/20220531/pmef-1791958146.html
Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ
Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2022
Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ
Участники Петербургского международного экономического форума должны сдать ПЦР-тест на коронавирус для доступа на площадку, еще один тест понадобится для... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:20
2022-05-31T11:20
2022-05-31T11:27
распространение коронавируса
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума должны сдать ПЦР-тест на коронавирус для доступа на площадку, еще один тест понадобится для посещения пленарного заседания, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня."Обследование на COVID-19 всех участников Петербургского международного экономического форума будет проводиться один раз со сроком действия на весь период участия в Форуме. Решение принято Роспотребнадзором в связи с продолжающейся стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19. Для посещения пленарного заседания Форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование не ранее, чем за 24 часа до дня проведения пленарного заседания", - говорится в сообщении.Уточняется, что всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума. Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный результат активирует доступ на площадку на весь период форума.На площадке ПМЭФ также будут установлены рециркуляторы воздуха и устройства для обеззараживания, будет проводиться тепловизионный контроль. Также будут работать цифровые системы учета коллективного иммунитета."27 мая в Санкт-Петербурге вступили в действие изменения в постановление №122 о коронавирусных ограничениях, которые отменяют обязательный масочный режим, ношение масок становится рекомендацией", - говорится в сообщении "Росконгресса".
https://ria.ru/20220527/pmef-1791013492.html
https://ria.ru/20220520/pmef-2022-1789638128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:20 31.05.2022 (обновлено: 11:27 31.05.2022)
Росконгресс описал санитарные условия для участников ПМЭФ
Росконгресс: участники ПМЭФ должны будут сдать ПЦР-тест, желательно ношение масок
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума должны сдать ПЦР-тест на коронавирус для доступа на площадку, еще один тест понадобится для посещения пленарного заседания, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный, 25-й ПМЭФ
пройдет в Санкт-Петербурге
15-18 июня.
"Обследование на COVID-19 всех участников Петербургского международного экономического форума будет проводиться один раз со сроком действия на весь период участия в Форуме. Решение принято Роспотребнадзором
в связи с продолжающейся стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19. Для посещения пленарного заседания Форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование не ранее, чем за 24 часа до дня проведения пленарного заседания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума. Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный результат активирует доступ на площадку на весь период форума.
На площадке ПМЭФ также будут установлены рециркуляторы воздуха и устройства для обеззараживания, будет проводиться тепловизионный контроль. Также будут работать цифровые системы учета коллективного иммунитета.
"27 мая в Санкт-Петербурге вступили в действие изменения в постановление №122 о коронавирусных ограничениях, которые отменяют обязательный масочный режим, ношение масок становится рекомендацией", - говорится в сообщении "Росконгресса".