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"Яблоко" сообщило о нападении на сотрудника пресс-службы в Петербурге - РИА Новости, 31.05.2022
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"Яблоко" сообщило о нападении на сотрудника пресс-службы в Петербурге
"Яблоко" сообщило о нападении на сотрудника пресс-службы в Петербурге - РИА Новости, 31.05.2022
"Яблоко" сообщило о нападении на сотрудника пресс-службы в Петербурге
Двое неизвестных напали и избили сотрудника пресс-службы фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга, журналиста Петра Иванова, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T01:49
2022-05-31T02:12
происшествия
яблоко
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Двое неизвестных напали и избили сотрудника пресс-службы фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга, журналиста Петра Иванова, сообщает петербургское отделение партии."Поздно вечером 30 мая двое неизвестных молодых людей избили Петра Иванова около подъезда его дома. Во время нападения преступники угрожали "яблочнику", а перед тем, как убежать, сфотографировали его. В руках у нападавших был флакон с зеленой жидкостью, но они не успели облить журналиста. Петр Иванов связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, у него предположительно сотрясение мозга", - сообщает региональное отделение партии в своем Telegram-канале.Отмечается, что депутаты фракции "Яблоко" планируют обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело, партия окажет Иванову необходимую помощь и поддержку.
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происшествия, яблоко, санкт-петербург
01:49 31.05.2022 (обновлено: 02:12 31.05.2022)
 
"Яблоко" сообщило о нападении на сотрудника пресс-службы в Петербурге

"Яблоко" сообщило о нападении на сотрудника пресс-службы фракции в заксобрании Петербурга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Двое неизвестных напали и избили сотрудника пресс-службы фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга, журналиста Петра Иванова, сообщает петербургское отделение партии.
"Поздно вечером 30 мая двое неизвестных молодых людей избили Петра Иванова около подъезда его дома. Во время нападения преступники угрожали "яблочнику", а перед тем, как убежать, сфотографировали его. В руках у нападавших был флакон с зеленой жидкостью, но они не успели облить журналиста. Петр Иванов связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, у него предположительно сотрясение мозга", - сообщает региональное отделение партии в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что депутаты фракции "Яблоко" планируют обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело, партия окажет Иванову необходимую помощь и поддержку.
 
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