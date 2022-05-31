Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Александровку, Ясиноватую и Донецк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за почти полтора часа обстреляли Пантелеймоновку, Александровку, Ясиноватую и Донецк, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра и 27 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 16.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, в 16.05 украинские войска обстреляли Александровку, выпустив 25 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.15 - Ясиноватую, выпустив две мины калибром 120 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.